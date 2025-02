Jéssica Beatriz comenta término de Hariany Almeida e Matheus Vargas

A filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, falou sobre o fim do relacionamento entre a ex-BBB Hariany Almeida e Matheus Vargas

A filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta quarta-feira, 26, e respondeu a algumas que os internautas lhe enviaram. E um dos questionamentos foi sobre o fim do relacionamento entre a ex-BBB Hariany Almeida e Matheus Vargas.

"Ficou triste pelo fim do namoro da Hariany com o Matheus?", quis saber a pessoa. "Eu fiquei triste, mas é uma decisão que tem que ser tomada pelo casal. Opiniões de terceiros não vão unir o casal. Eu gostaria muito que eles ficassem juntos, mas eles sabem o que é melhor para cada um. Então, eu desejo muito a felicidade do meu irmão e muito a felicidade da Hari, porque eu gosto muito dela", respondeu Jéssica.

"E é isso. Eu gostaria que eles estivessem juntos? Sim, gostaria. Mas o que eu gostaria não vai e nem tem que interferir em nada. Infelizmente, não gostei desse término", completou. Na legenda, ela adicionou: "Independente do que eu gostaria, o que eu realmente desejo é que os dois sejam felizes".

Antes do casal anunciar o término, Jéssica Beatriz confessou que ela e Hariany são muito próximas e que a ama muito."Eu amo muito ela. Não é que a gente é parecida, mas acho que a gente tem uma vibe parecida. Ela é uma pessoa muito incrível, gostou muito dela. Tipo, muito. E a gente se dá superbem. Ela é uma pessoa que fixou na família, entendeu? Não tem como ela sair da família. Ela é nossa, uma propriedade da nossa família agora. Não sai mais. Gosto dela desse jeito", declarou.

Como foi o anúncio do término?

No último domingo, 23, Hariany anunciou o fim do relacionamento com uma publicação nas redes sociais. A estrela disse que não estava bem com a separação e pediu respeito neste momento. “Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, afirmou ela. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2023.

