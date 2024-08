Jennifer Lopez e Ben Affleck seguem caminhos diferentes, afirma fonte

Em conversa com a People, uma fonte próxima a Jennifer Lopez contou que o casal não se vê há semanas e que a atriz quer um recomeço sozinha

Ben Affleck e Jennifer Lopez estariam seguindo caminhos diferentes, em meio aos rumores de separação do casal. Nesta terça-feira (6), uma fonte próxima à atriz revelou que J-Lo não vê o ator há semanas e que tem procurado por um novo recomeço, desde que retornou a Los Angeles e passou a morar sozinha.

"Eles estão seguindo em frente sozinhos, separados. Ela não o vê há semanas... Jennifer tenta achar uma casa nova para começar do zero", apontou a pessoa próxima a Jennifer. Os rumores de que o casal não estava em um bom momento começaram em maio, quando foi revelado que eles passaram a morar em locais diferentes.

Apesar das novas mudanças e o suposto fim do relacionamento, a fonte apontou que Jennifer aparenta estar bem e aproveita o tempo livre com a família. J-Lo é mãe de Maximilian David e Emme Maribel, fruto do relacionamento dela com Marco Antonio Muñiz: "Mesmo com as ciscuntância, ela teve um bom vrão. Ela está de folga, mas está apta a dar continuidade na vida profissional. Ela curtiu o tempo com os filhos, a família e com os amigos".

Jennifer Lopez e Ben Affleck evitam contato

Segundo o TMZ, o suposto fim de J-Lo e Ben, apontado desde a crise do casal em 2023, não teria terminado em bons termos, já que o "ex-casal" não teria se falado desde então, uma tentativa de se evitarem ao máximo. No entanto, a equipe de reportagem também apontou que a falta de diálogo entre eles tem dificultado o processo de divórcio:

“Eles vão eventualmente acabar contratando advogados, fomos informados que os documentos serão apresentados quando eles chegarem a um acordo. Eles vão requerer o divórcio, o juiz vai assinar e ponto final. Até que o Ben e a Jen voltem a conversar, as coisas vão seguir caminhando em passos de lesmas”, apontou uma fonte ao veículo norte-americano.