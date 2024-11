Como Luan Santana escolheu o nome da filha com Jade Magalhães? Cantor explica

O cantor Luan Santana revelou que uma famosa serviu de inspiração para o nome de sua primeira filha com Jade Magalhães

O cantor Luan Santana não esconde o quanto está ansioso para a chegada de Serena, sua primeira filha com Jade Magalhães. O casal, que reatou a união no início deste ano, revelou publicamente a gravidez em julho e, desde então, tem compartilhado com os fãs alguns momentos especiais da nova fase.

Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Luan contou como os dois escolheram o nome da herdeira. De acordo com o artista sertanejo, a ideia de colocar Serena surgiu enquanto ele assistia a um jogo de tênis com a norte-americana Serena Williams.

"Eu conheci [o nome] por causa da tenista. Eu estava assistindo jogo de tênis, e quando a gente está procurando nome, a gente vê possibilidade em tudo. E eu vi Serena Williams, e falei: Serena é diferente, hein", relatou Luan Santana.

Ao longo da conversa com a apresentadora Carolina Ferraz, o noivo de Jade Magalhães abriu o coração e falou sobre a mudança em sua vida com a chegada da paternidade. "Ter filho é a coisa que eu mais quis na minha vida. Eu sempre sonhei com essa fase. E está sendo mágico. Já compramos as coisinhas. O quartinho já está quase pronto", declarou ele.

"Está sendo muito gostoso para nós dois. A gente está muito feliz. O momento mais feliz das nossas vidas", completou Luan Santana. Vale lembrar que Jade Magalhães deve dar à luz Serena em janeiro de 2025.

Como Luan Santana descobriu a gravidez de Jade Magalhães?

O cantor Luan Santana está contando os dias para a chegada de sua primeira filha com Jade Magalhães! Em entrevista ao podcast 'PodPah', ele contou qual foi sua reação ao descobrir a gravidez da noiva.

De acordo com o cantor sertanejo, ele acreditou que Jade estava brincando ao revelar a novidade. Luan Santana ainda contou que a companheira preparou uma surpresa para entregar durante o anúncio; confira detalhes!

