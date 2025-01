Grávida, Izabella Camargo revela o nome do filho e fala sobre segunda gestação

Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista Izabella Camargo falou sobre a descoberta da segunda gravidez, contou o nome do filho e o diagnóstico de diabetes gestacional

A jornalista, apresentadora e palestrante Izabella Camargo, de 43 anos, está à espera de seu segundo filho com o marido, Thiago Godoy. Ela, que já é mãe de Angelina, de três anos, conversou com à CARAS Brasil sobre a descoberta da gestação, revelou que o menino se chamará Antônio e que o nascimento está previsto para julho .

"Eu e o Thiago não planejávamos ter [outro filho], mas também não tínhamos coragem de dizer que não queríamos mais. A gente estava confiando mesmo que Deus pudesse agir da maneira que devesse ser", confessou. "Eu vou fazer 44 anos dia 1º de fevereiro, então, a notícia de uma mulher grávida aos 44 anos, naturalmente, sempre mexe com a cabeça de outras mães. É importante dizer que a partir do momento que comecei a cuidar de mim, experimentar o amor-próprio, eu consegui gerar o amor. A Angelina que nasceu em 2021 e agora o Antônio nasce em julho", revelou.

A descoberta da gravidez aconteceu após Izabella começar a notar algumas mudanças no seu corpo. "Descobri naturalmente, eu fui fazer um evento e vi que mesmo com a roupa que era para disfarçar alguns quilos a mais, tinha uma barriguinha, uma saliência que não estava normal. No dia seguinte mesmo já fiz o teste e veio o resultado", contou.

Antes de saber da gravidez, Izabella e Thiago chegaram a pensar na possibilidade de adotar uma criança. "O mais curioso é que dois dias antes da gente saber que estávamos grávidos, nós falamos sobre adotar uma criança. Nós estávamos em João Pessoa, fazendo um trabalho voluntário, e lá a gente falou: 'poxa, ia ser muito legal dar um irmão ou uma irmã para a Angelina, a gente pode adotar uma criança'. Dois dias depois eu tenho essa percepção do meu corpo, já me conheço bastante e aí veio a notícia da gestação", relembrou a jornalista, que não pretende ter mais filhos. "O Antônio vai ser o último."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabella Camargo (@izabellacamargoreal)

Descoberta da diabetes gestacional

Com a notícia de que estava grávida pela segunda vez, Izabella Camargo acabou descobrindo a diabetes gestacional, que é quando a grávida desenvolve uma resistência insulínica provocada pelos hormônios da gestação .

A falta de informações corretas sobre o diagnóstico fez a jornalista tomar a decisão de realizar uma temporada em seu podcast, o 'Interioriza', sobre maternidade. "Vou aproveitar o sucesso do Interioriza para fazer uma temporada só sobre maternidade, vai começar em março", revelou.

"Quando eu descobri agora essa segunda gestação, com a notícia da gravidez veio a da diabetes gestacional, eu fiquei muito impactada pela falta de informação correta para mulheres, sobre o que é diabetes gestacional e que risco a gente está colocando o bebê ou não. Depois dessa minha experiência, eu vou fazer uma temporada só com especialistas e outras mulheres, personalidades nas suas áreas, para poder divulgar mais tudo que está envolvido no ambiente da maternidade", detalhou.

Maternidade e carreira

Além do podcast, Izabella também trabalha como palestrante promotora de saúde e bem-estar no trabalho. Para ela, conciliar a maternidade e a carreira é um desafio, mas acredita que com organização é possível realizar todas as tarefas.

"Conciliar a maternidade com a carreira é um desafio de qualquer mãe, mas organizando bastante a gente consegue. Às vezes a gente está perdendo muito tempo com as distrações e não tem tempo para as obrigações... então, é só a gente saber renunciar, delegar, entender o que é mais importante agora, que dá para encaixar tudo que é para ser encaixado", analisou.

"Às vezes estamos perdendo muito tempo, muita energia e muita alegria de viver, reclamando do que não conseguiu fazer, mas, na verdade, nem era para você fazer, talvez, é a gente que tá querendo fazer muito mais coisas dentro do que deve mesmo. E com filho, a gente fica com uma lente mais apurada do que realmente é importante", completou.

Leia também:Izabella Camargo se casa na França quatro anos após sonho interrompido pela pandemia: 'Tinha desistido'