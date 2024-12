Izabella Camargo anuncia que está à espera do segundo filho: 'Muito felizes'

Mãe de Angelina, de três anos, a jornalista Izabella Camargo anunciou que está à espera de seu segundo bebê com o marido, Thiago Godoy

Izabella Camargo usou as redes sociais para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. A jornalista revelou neste sábado, 28, que está à espera de seu segundo bebê com o marido, Thiago Godoy.

No feed do Instagram, a apresentadora postou uma sequência de fotos ao lado do marido e da primeira filha do casal, Angelina, de três anos, e celebrou o crescimento da família. Nas imagens, Izabella aparece usando um vestido, destacando a barriguinha.

"Angelina foi promovida a irmã mais velha! Sim, estamos grávidos! Aos 43 anos, o sinal de + apareceu mais uma vez, confirmando que a família vai aumentar em 2025! Thiago e eu estamos muito felizes!", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Os amigos e fãs parabenizaram a família nos comentários. "Que legal!!! Parabéns, Iza! Muitas bençãos pra vocês!", disse a jornalista Gloria Vanique. "Ahh que delicia de notícia!! Que Deus abençoe sempre sua família", desejou uma seguidora. "Parabéns, família linda!", falou uma fã.

Izabella Camargo se casa na França

A jornalista Izabella Camargo realizou finalmente o sonho de se casar vestida de noiva. Em 2020, enquanto se preparava para oficializar a união com Thiago Godoy, também conhecido como "papai financeiro", a pandemia da Covid-19 interrompeu seus planos. Quatro anos se passaram e aos pés da Torre Eiffel, eles trocaram votos. A cerimônia, realizada em 7 de abril, foi intimista, compartilhada apenas com familiares e com a pequena Angelina, filha do casal.

Em entrevista a CARAS Brasil, Izabella confessou que ficou desapontada ao ter que adiar a cerimônia e contou como decidiu se casar na França. "[...] Fomos convidados para alguns eventos da Feira Literária do Livro e da Divine Academy, agora, em abril, em Paris, decidimos convidar minha mãe, tia, madrinha, sogro e sogra e fizemos uma cerimônia aos pés da Torre. Era para ter sido surpresa para ele (Thiago), mas não consegui segurar o segredo por mais de dois dias (risos)", revelou ela. Confira a entrevista completa!

