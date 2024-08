A atriz Isis Valverde contou que foi confundida com uma cantora internacional no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 01, para contar que foi confundida com uma cantora internacional no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo ela, um homem a a abordou para pedir uma foto e ao se dar conta que ela não entendia o seu inglês, questionou se ela era uma cantora.

"Nunca tinha acontecido isso comigo, gente, ser confundida com uma pessoa famosa aqui fora. O cara chegou falando aquele inglês bem rápido e eu assim, 'hã?'. Ele: 'Você não é aquela cantora?'. Eu falei: 'Não'. Eu nem canto! Pelo amor de Deus", disse a atriz, que não revelou a identidade da cantora.

Isis Valverde exalta força da mãe em luta contra o câncer: 'Gigante'

A atriz Isis Valverdeusou as redes sociais para reforçar o grande apoio que tem dado à mãe, Rosalba Nable, que foi diagnosticada com câncer de mama. Em meio ao tratamento contra a doença, no último sábado, 27, ela decidiu raspar o cabelo após os efeitos colaterais da quimioterapia.

No Instagram, Rosalba publicou uma foto onde aparece sem os fios e fez um longo desabafo sobre a situação delicada. "Após 20 dias da primeira quimioterapia (anteontem fiz a terceira e prossigo sem maiores efeitos colaterais), os cabelos começaram a cair, deixando por todos os cantos um frio na barriga, que congelava o coração que chegava até a bater devagarinho. Fiquei uma semana brincando de esconde-esconde comigo mesma. Prometia, mas não ia resolver", iniciou ela.

"Mas daí o destemor veio e me disse: Vamos terminar com isso! E, surpreendentemente, foi um acontecimento calmo, regado com as poucas lágrimas que ainda me restam. Um choro mansinho, sem barulho de trovoada, sem os clarões de relâmpagos costumeiros de quando eu decido fazer algo muito difícil. Se doeu? Sim, doeu. Mas não mais que todo o saldo de dor desses dois meses e pouco. Isso fez ficar mais fácil", continuou Rosalba em outro trecho.

Isis, por sua vez, deixou um comentário especial e carinhoso na postagem da mãe. "Você é gigante! Tenho muito orgulho da mulher que me ensinou tudo que sei e tudo que ainda vou descobrir, que cresceu os meus sonhos e me apoiou quando pensei em desistir. Te amo infinito mãe, até a lua", declarou a artista.