Daphne Bozaski, de Família é Tudo, explica decisão de apagar única tatuagem

Procurada pela CARAS Brasil, Daphne Bozaski deu detalhes da remoção de sua tatuagem e revela que processo se iniciou há oito anos

Com o fim das gravações de Família é Tudo, Daphne Bozaski (32) decidiu retomar um processo que iniciou há oito anos: A remoção de sua primeira —e única— tatuagem. A atriz, que brilha como Lupita na novela das 19h, repercutiu na web ao mostrar parte do processo e, à CARAS Brasil, explicou como surgiu a decisão.

"Fiz minha primeira e única tatuagem quando eu tinha 16 anos. Hoje, além do desenho não fazer mais sentido, toda vez que faço uma personagem é muito complicado de cobrir, pois ela era muito forte, grande e também muito específica para fazer parte de alguma personagem", afirma Daphne Bozaski .

A atriz explica que o processo de remoção começou em 2016. À época, ela pesquisou os melhores lasers e dermatologistas que fizessem o procedimento, no entanto, decidiu fazer as sessões bem espaçadas, para que a pele pudesse cicatrizar.

Com sua gravidez, em 2018, ela precisou parar a remoção da tatuagem. Casada com o chef de cozinhaGustavo Araújo, a artista é mãe de Caetano (5), e teve que dar um tempo no processo até o momento da amamentação do filho.

"Depois, quando aparecia um trabalho eu também dava uma pausa para não maquiar na pele em recuperação", relembra ela, que esteve em títulos globais como Malhação - Viva a Diferença (2017-2018), As Five (2020-2024) e Nos Tempos do Imperador (2021-2022).

Agora, Bozaski retomou o tratamento com o dermatologista Cyro Hirano, que passou a cuidar de sua pele durante seu trabalho em Família é Tudo. "Ele me apresentou um laser de última geração. Ao término das gravações, reiniciei o processo de remoção."

"O impressionante é que nesse novo modo de remoção não doeu absolutamente nada. Estou bem animada com esse inicio de processo, pois já faz uns aninhos que gostaria de retirar essa tatuagem que hoje em dia não faz mais sentido para mim", finalizou a atriz.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DAPHNE BOZASKI, DE FAMÍLIA É TUDO, NO INSTAGRAM: