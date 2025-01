Isadora Cruz confessa ser muito fã de Drica Moraes: ‘Presto atenção nela, vejo como ela faz’

Em entrevista coletiva com a presença da CARAS Brasil, Isadora Cruz, a Roxelle de Volta por Cima, confessa ser muito fã de Drica Moraes, sua colega na trama das sete

Isadora Cruz (26) está fazendo o maior sucesso na pele da fogosa Roxelle de Volta por Cima, trama das sete da TV Globo. E, segundo a atriz, uma de suas maiores inspirações na carreira artística é Drica Moraes (55), que também está no elenco do folhetim criado e escrito por Claudia Souto. Durante abertura das gravações da novela, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil, ela confessa ser muito fã da veterana e que é um prazer poder estar tão pertinho da ídola. “Presto atenção nela, vejo como ela faz”, entrega.

Em Volta por Cima, Drica dá vida a socialite Joyce – que teve um amor na juventude, mas foi proibida pelos pais de se relacionar com o rapaz porque ele era pobre. A garçonete Roxelle, papel de Isadora, vem passeando pelo núcleo dos falidos Góis de Macedo e, de acordo com a atriz, está sendo uma grande oportunidade de troca. “Essa possibilidade de passear pelo núcleo dos ricos falidos é muito deliciosa, um prato cheio de comédia para os atores e um sonho para mim de estar contracenando com a Drica, com a Betty (Faria). Realmente, tenho que controlar a emoção para conseguir fazer a cena”, conta.

“No início, foi muito difícil, pela emoção que eu estava de fazer uma cena com a Drica, porque sou muito fã dela, o trabalho dela me inspira muito. Desde que comecei a ser atriz, ela é uma das minhas maiores inspirações, principalmente nesse tempo cômico. E estar contracenando com ela, trocando com ela, pegando (...) que eu acho que nós, atores, a gente está sempre atento, com as antenas ligadas, tentando captar e, muitas vezes, roubar coisinhas. A gente vai roubando coisas e vai nos nutrindo de técnicas e coisas de outros atores, enquanto a gente está fazendo a cena”, continua Isadora.

Ela, então, relembra o momento em que começou a ter mais contato com Drica no set. “Tenho sentido, desde a sequência lá do forró, com a Drica, que venho roubando algumas coisas dela, sabe? Prestando atenção nela. Quando não estou atuando e ela está no set atuando, estou sempre ali, prestando atenção nela. Vendo como é que ela faz, vendo como é que ela chega naquele lugar de naturalidade, desse fio – que eu acho que ela sempre tem um fio na cena inteira, que ela não perde esse fio. Independentemente da câmera estar nela, acho que ela está sempre em cena, construindo e sendo engraçada. E acho que isso é muito gratificante, é muita sorte mesmo poder ver isso e beber um pouco dessa fonte”, finaliza.

