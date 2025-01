Drica Moraes compara personagem de Volta por Cima a Olívia de Alma Gêmea: ‘Alívio mental’

Em entrevista coletiva com a presença da CARAS Brasil, Drica Moraes comemora personagem de Volta por Cima, e faz comparação a Olívia de Alma Gêmea

A atriz Drica Moraes (55), estrela de Volta Por Cima, da TV Globo, fala sobre o sucesso de sua personagem na trama criada e escrita por Claudia Souto. Ela dá vida a socialite Joyce – que teve um amor na juventude, mas foi proibida pelos pais de se relacionar com o rapaz porque ele era pobre. Durante a abertura das gravações da novela, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil, a artista ressalta o quanto a irmã do meio dos falidos Góis de Macedo é leve e divertida e ainda faz uma comparação à icônica Olívia, de Alma Gêmea. “Alívio mental”, destaca.

Drica acredita que a socialite da novela das sete se parece muito com alguns personagem que passaram por sua vida. “A Joyce é uma personagem que está trazendo muito alívio mental. Acho que ela se parece um pouco com alguns personagens que já fiz, que tem uma certa leveza mesmo. Ela é muito romântica, muito divertida, se diverte com as coisas, então ela tem um ar jovial. Está sendo uma delícia poder tratar de temas mais leves; não que ela não tenha seus buracos, seus cantos difíceis, mas ela não é uma pessoa pesada”, reforça.

Questionada sobre o público estar torcendo pelo romance de Joyce e Sebastian (Fábio Lago), ela fala: “Até falei isso outro dia, falam que a Joyce é um pouco a versão moderna da Olivia, que vai terminar com o cozinheiro (risos). Então, tem uma torcida enorme para essa casal, Joyce e Sebastian; que é o amor verdadeiro, que é o cara puro, ético, maravilhoso, que dá a essa família afeto e carinho, e não se sabe o porquê dele cuidar tão bem dessa família. A gente fica se perguntando qual será o mistério de Sebastian, mas na verdade, o público tem torcido bastante para esse casal. Acho bonito de se ver”.

Drica volta a falar sobre alívio mental que sua personagem traz: “O mundo está em colapso, a gente vive em meio a guerras, a pandemias, a desgraças humanitárias em larga escala, então quando a gente liga a televisão e vê um conteúdo leve, é dar um certo alívio, a cabeça descansa, você vai para o modo avião. E isso é muito bom também, como artista, para quem está produzindo. A gente ter esse descanso das tensões diárias da vida da gente”.

Drica ainda entrega como é trabalhar com Betty Faria (83), Rodrigo Fagundes (53) e Fábio Lago (54). “Está uma delícia. A gente se diverte muito nas gravações. O Rodrigo tem um timing de comédia ótimo, a gente se afinou superbem. E a Beth também tem um humor ótimo, o Fábio também, que é parte desse quarteto. É uma família de quatro, com certeza é uma família de quatro. E a gente improvisa muitas coisas que vão ao ar, a gente fica superfeliz. Bobagens, tipo abrir o guardanapo. A gente começou a abrir com um ritualzinho, um ri do outro, essa coisa de família que se gosta e ri dos próprios defeitos, né? Das picuinhas do dia a dia. A gente tem muito humor”, fala a veterana.

