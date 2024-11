Ex-BBBs Isabelle e Matteus Amaral contam perrengue em chegada a Paris

'Quase fica sem'; Os ex-BBB, Isabelle e Matteus Amaral estão viajando pela Europa e mostram os detalhes na internet

Depois de passarem pela Espanha, os ex-BBB, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral viajaram para Paris, na França. Em postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira, 07, o casal contou que passaram por um perrengue ao chegarem na capital francesa.

"Demorou muito do aeroporto pra cá, bem distante. A gente está bem pertinho de uns pontos principais que é a Torre Eiffel e a gente teve um problema na nossa reserva [do hotel], do nada foi cancelada. A gente chegou aqui teve que comprar de novo, quase que fica sem hotel. Graças a Deus deu tudo certo", contou a cunhã-poranga.

Em seguida, ela mostra a padaria em que estão tomando café da manhã o que escolheu para comer: "O máximo de 'pão com ovo' que achei aqui. Estou tentando muito manter minha alimentação limpa".

Foto: Reprodução / Instagram

Ainda nesta semana na terça-feira, 05, a dançarina fez um álbum em sua rede social de fotos na Espanha e impressionou ao surgir deslumbrante no local. Usando um vestido de oncinha, de modelo longo e com recorte na barriga, a manauara deu um show de beleza e se destacou na paisagem histórica. Inclusive, ela falou sobre a oportunidade de conhecer o local e amar saber de outras culturas, considerando viagens um tipo de investimento.

"Eu sempre influencio vocês a muitas práticas culturais. Isso alegra-me! Ser referência em cultura, para muitos. E saiba que viajar é cultura. É um investimento no seu conhecimento próprio. Hoje conheci essa cidade chamada Toledo. É uma cidade medieval, que fica no topo de uma colina. Cercada por enormes muralhas, erguida na margem do rio Tejo. Quando cheguei aqui tive a sensação de estar em um filme", contou.

