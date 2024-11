Isabelle Nogueira surge deslumbrante em viagem na Espanha: 'Investimento'

Ex-BBB Isabelle Nogueira surge deslumbrante em fotos de viagem que está fazendo com o namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral, na Espanha

Os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão curtindo uma viagem internacional juntinhos. Nesta terça-feira, 05, a dançarina fez um álbum em sua rede social de fotos na Espanha e impressionou ao surgir deslumbrante no local.

Usando um vestido de oncinha, de modelo longo e com recorte na barriga, a manauara deu um show de beleza e se destacou na paisagem histórica. Inclusive, ela falou sobre a oportunidade de conhecer o local e amar saber de outras culturas, considerando viagens um tipo de investimento.

"Eu sempre influencio vocês a muitas práticas culturais. Isso alegra-me! Ser referência em cultura, para muitos. E saiba que viajar é cultura. É um investimento no seu conhecimento próprio. Hoje conheci essa cidade chamada Toledo. É uma cidade medieval, que fica no topo de uma colina. Cercada por enormes muralhas, erguida na margem do rio Tejo. Quando cheguei aqui tive a sensação de estar em um filme", contou.

"Já no final do dia, voltando pra Madrid, tive a sensação de estar dentro de uma sala de cinema quando cheguei ao estádio Santiago Bernabéu. Para prestigiar um jogo do Real Madrid. Viajar é cultura. Conhecemos histórias, povos e tradições. Conhecimento que não tem volta. Tô te amando muito, Espanha", compartilhou a experiência positiva no local.

Ainda nos últimos dias, Isabelle Nogueira encantou ao postar fotos românticas com Matteus Amaral em Madrid, na Espanha.

Isabelle responde a questionamentos sobre suposta gravidez com Matteus Amaral

Recentemente, Isabelle Nogueira viveu uma situação inusitada ao ser questionada sobre seu suposto ‘neném’ com Matteus Amaral. Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil 24 revelou que levou um susto ao ser parada por uma senhora, que perguntou onde estava seu bebê com o vice-campeão do reality show da Globo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isabelle revelou que estava indo realizar um exame, quando foi abordada por um grupo de admiradores. Entre os fãs, estava uma senhora, que perguntou sobre o bebê dela: "Uma senhora perguntou 'ué, cadê o bebê? Você não estava grávida?', apontando pra minha barriga", a Cunhã-Poranga contou. "Eu respondi 'o quê? Como assim, de onde saiu isso?", Isabelle revelou sua reação ao ser confrontada sobre a suposta gravidez. Saiba mais!

