Irmã de Mani Rego alfineta o ex-BBB Davi: ‘O Alecrim’

Irmã de Mani Rego, Fabiana Rego choca ao fazer comentário sobre o ex-BBB Davi Brito após ser questionada por seguidor

Irmã de Mani Rego, Fabiana Rego não deixou passar uma cobrança de seguidor sobre o ex-cunhado, o ex-BBB Davi Brito. Em um post nas redes sociais, ela alfinetou o campeão do Big Brother ao dizer que ele não agradeceu sua família por tudo o que passaram juntos quando ele namorava com Mani.

O assunto começou quando um internauta deixou um comentário para Fabiana no post de um evento que ela vai participar. “Não deixa de agradecer a Davi por essa visibilidade que você passou a ter depois que ele comeu o pão que o diabo amassou no BBB”, afirmou o seguidor.

Então, Fabiana viu e fez questão de responder. “Só depois que o Alecrim agradecer a minha família por todas as vezes que o acolheu, por todos os passeios no clube, pelas datas comemorativas celebradas conosco, pela casa onde morou, pelo carro que usou para trabalhar, pelos presentes recebidos e, principalmente, pelo respeito, pela ética e pela moral junto ao privilégio de conviver conosco, uma família com caráter”, afirmou.

Mani Reggo abre o jogo sobre término com Davi Brito

Há pouco tempo, Mani Reggo finalmente quebrou o silêncio e revelou o verdadeiro motivo do fim de seu relacionamento com Davi Brito. Em entrevista à Rachel Sheherazade, a comerciante não segurou o choro ao desabafar sobre o comportamento do motorista de aplicativo e o término do casamento após o fim do Big Brother Brasil 24.

Antes do confinamento, Mani e Davi tinham planejado se reencontrar após a saída dele do programa: "Ele me falou: 'Amor, eu tô indo. E eu volto para a gente ser feliz, só eu e você", a empreendedora lembrou da promessa. No entanto, tudo mudou depois que o motorista de aplicativo deixou o reality com o prêmio milionário.

Mani revelou que os planos do marido mudaram, e ela percebeu a diferença quando ele declarou que, para ele, eles estavam apenas se conhecendo; confira mais detalhes!