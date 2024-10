Irmã do ex-ator mirim, João Rebello, a atriz Maria Carol usou as redes sociais para pedir corrente de luz para o irmão, morto na Bahia

Nesta terça-feira, 29, Maria Carol Rebello usou as redes sociais para pedir uma corrente de luz, a partir das 19h, em homenagem ao irmão, João Rebello, que faleceu aos 45 anos, vítima de disparos de arma de fogo em Trancoso, na Bahia, na última quinta-feira, 24.

"Eu sou da paz, mas sou um lutador. A minha lei quem dita é Xangô! Estaremos em prece, meu irmão, nossa ancestralidade de luz está trabalhando. Peço uma corrente de luz pro meu irmão hoje a partir das 19h", pediu a atriz.

Vale lembrar que João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando (1955-2019), faleceu aos 45 anos de idade na noite de quinta-feira, 24, na Praça da Independência, localizada no centro de Trancoso, na Bahia. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo dentro de seu carro.

Testemunhas informaram à polícia local que dois homens em uma moto se aproximaram do veículo de João Rebello e atiraram à queima-roupa. De acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro) está investigando o crime.

O ex-ator mirim estreou a carreira aos 7 anos de idade, na novela 'Cambalacho' (1986), escrita por Manoel Carlos. Ele esteve em grandes novelas como 'Bebê a Bordo' (1988), em reprise atualmente no canal Viva, 'Vamp' (1991), 'Deus nos Acuda' (1992) e 'Vira Lata' (1996).

Irmã de João Rebello abre o coração ao falar de morte de ex-ator

Na última quinta-feira, 24, o ex-ator mirim, João Rebello, morreu aos 45 anos, ele estava em seu carro quando foi atingido por disparos à queima-roupa. Ele foi nome de destaque em grandes novelas da década de 1990. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Maria Carol, irmã do artista, lamenta morte do irmão e declara sobre toda essa situação: "Essa justiça que eu quero".

João Rebello foi assassinado a tiros em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, Bahia. De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto chegaram até o carro do artista e atiraram à queima-roupa. As investigações indicam que o rapaz foi morto por engano.

Depois da tragédia, algumas pessoas começaram a atrelar o nome de João em algumas notícias falsas e comentários desrespeitosos sobre a morte do artista. Maria Carol reforça que a forma de justiça que busca é com relação à honra de memória do irmão.

"É essa justiça que eu quero, né? A justiça da honestidade, do nome do meu irmão, do homem que ele é. A justiça que eu quero fazer é com relação a isso, que as pessoas, de uma vez por todas, entendam que isso não era direcionado ao meu irmão. [Ele] não tem um mínimo de um motivo de alguma inimizade. Isso foi uma coisa que não era direcionada a ele, porém, espiritualmente falando, a única coisa que conforta meu coração é pensar que isso tava no caminho dele pela caminhada espiritual do meu irmão, pelas buscas, pela evolução, mas não pela maldade", declara.

A atriz menciona que tinha uma relação muito próxima com João Rebello: "A gente tem uma herança espiritual muito forte do meu avô da minha avó, num terreiro de umbanda e sempre muito atentos a ancestralidade a espiritualidade".

