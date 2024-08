Influenciadora acorda da sedação após ter complicação no parto

Influenciadora digital Juliana Perdomo ficou alguns dias sedada e intubada após ter complicação no parto do terceiro filho. Agora, ela já acordou

A influenciadora digital Juliana Perdomo passou por um grande desafio em sua vida após ter complicação no parto do terceiro filho. Ela deu à luz na semana passada e foi sedada e intubada. Agora, alguns dias depois, ela acordou da sedação e já está conversando com sua família.

A boa notícia foi dada por sua família em um post nesta quinta-feira, 1º, quando informaram que ela foi extubada. “O bom dia que mais ansiávamos, nossa Jú despertou ontem à noite, passou a madrugada interagindo com a gente, passando pelo desmame dos sedativos e da respiração! Há pouco foi feita a extubação e a nossa Juju já está com uma máscara muito mais confortável. Muita emoção por aqui e muita gratidão a Deus! Gratidão a oração de todos vocês! Obrigada Senhor por sua misericórdia”, informaram.

Logo depois, a família deu mais notícias. "Nossa Jú passou o dia de hoje estável, após ficar livre da entubação. Ela está consciente e agora os médicos vão monitorar de forma minuciosa a parte cardiorrespiratória. Ju está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) mas, se continuar a apresentar melhoras, deverá ir para o quarto em breve! Contamos com as orações para que isso aconteça logo", declarou.

Segundo o site G1, Juliana Perdomo sofreu uma embolia amniótica e teve uma síndrome da angústia respiratória aguda por causa da embolia. "Peço a todos que sintam no coração o desejo de fazer uma oração pela Ju. Ela está precisando das nossas orações, pensamentos e vibrações positivas! Ontem, ela teve uma complicação durante o parto. Seu estado é grave, mas cremos no Deus que dá todas as respostas. Ela está em Goiânia, sendo atendida pelos melhores profissionais e por um Deus todo-poderoso. Antes de ser entubada, ela pediu à médica que fizesse a oração “Súplica Ardente aos Santos Anjos”. Vamos todos pedir a misericórdia de Deus! Eu creio que todos os anjos já estão lutando e agindo pela vida da minha irmã. Deus, te peço Sua misericórdia. O Zac está bem, cheio de saúde, esperando a mamãe dele", disse Mariana Perdomo nas redes sociais quando a irmã foi internada.

Quem é Juliana Perdomo?

A influenciadora digital Juliana Perdomo tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela é conhecida por seus posts e vídeos com receitas culinárias, dicas de organização da casa e conteúdo sobre crianças.

Ela é mãe de Dom, Raj e Zac. Ela completou 34 anos no dia 25 de julho e teve complicações no parto do terceiro filho no dia 26 de julho.