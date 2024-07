Ídolo do Flamengo, Zico é vítima de roubo em Paris e sofre prejuízo milionário

Embaixador do Time Brasil nas Olímpiadas 2024, o ex-jogador de futebol Zico teve itens luxuosos furtados em Paris; entenda

O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, sofreu um grande prejuízo ao desembarcar em Paris para as Olímpiadas 2024. O ídolo do Flamengo, que está na capital francesa como embaixador do Time Brasil no evento, teve sua mala roubada na entrada do hotel onde está hospedado.

De acordo com informações do site G1, os itens levados somam cerca de 200 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 1,2 milhão. O crime aconteceu ainda na noite de quinta-feira, 25, véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

As informações iniciais sobre o roubo foram divulgadas pelo jornal 'Le Parisién'. O veículo afirma que um relógio Rolex, uma joia cravejada de diamantes e notas de euro e dólar estavam entre os objetos subtraídos na mala.

Zico estava na frente do local acompanhado da esposa, Sandra Carvalho de Sá, no 19º distrito de Paris. A suspeita é que o roubo tenha acontecido por dois ladrões - enquanto um distraiu o casal, o cúmplice pegou a mala do ex-futebolista dentro do carro.

A BRB (Brigada de Repressão ao Banditismo) está investigando o caso. Vale lembrar que, até o momento, nem Zico ou sua assessoria de imprensa se manifestaram publicamente a respeito do ocorrido.

Bruno Coimbra, filho de Zico e Sandra, usou as redes sociais para tranquilizar o público e garantiu que os pais estão bem. "Em nenhum momento encostaram a mão neles. Prejuízo muito mais emocional do que material, pois isso a gente corre atrás", declarou.

Filho de Zico sobre o roubo - Foto: Reprodução / Instagram

