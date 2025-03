Hugo Moura fala sobre Deborah Secco e sua atual: 'Praticamente casado'

Quase dois anos após fim do casamento com Deborah Secco, Hugo Moura fala sobre sua relação com a atriz e como está com sua namorada atual

Discreto com sua vida pessoal e evitando os holofotes, o ator e diretor Hugo Moura falou um pouco sobre sua relação com Deborah Secco e a namorada atual, a jornalista Maria Clara Senra. Em uma entrevista para o Splash, do UOL, o ex-marido da atriz revelou o motivo de evitar exposição e como está após quase dois anos do fim do casamento com a artista.

Pais de Maria Flor, de nove anos, Hugo Moura comentou que a menina passa uma semana com a mãe e outra com ele. Além disso, ele falou sobre sua preocupação com a exposição. "Tudo é muito superexposto. Não é que eu seja contra a exposição, porque precisa, as pessoas estão lançando um filme com a Fernanda Montenegro, precisam de uma pré-estreia, de jornalistas, mas me preocupo muito com isso, sobretudo em cima das crianças... Nós crescemos sem isso, né? Então, como é que vai ser para ela [Maria Flor] depois? Tento me informar ao máximo para tomar as melhores medidas", disse.

O diretor ainda se mostrou surpreendido com o fato das pessoas ainda noticiarem a separação deles. "É muito doido isso. Até a própria Déborah já falou, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Vai fazer dois anos, daqui a pouco, que nos separamos, a vida andou pra caramba. Eu já estou praticamente casado com outra pessoa", declarou.

Hugo Moura então alegou que se dá muito bem com a ex e que dividem a criação da herdeira. Além disso, declarou-se para a namorada atual. " Sou apaixonado por ela. Sabe muito de cinema " , falou.

Deborah Secco revela decisão pessoal do ex-marido após fim do casamento

A atriz Deborah Secco e o diretor Hugo Moura anunciaram publicamente o fim do casamento há pouco menos de um ano, em abril do ano passado. Pais da pequenaMaria Flor, de 9 anos, os dois ficaram juntos de 2015 a 2024.

Apesar da separação, Deborah e Hugo seguem tendo uma ótima relação de amizade. Em entrevista à 'Quem', a artista abriu o coração ao falar sobre a convivência com o ex-marido e explicou que ele optou por viver longe dos holofotes após o divórcio .

"O Hugo é uma pessoa que cada vez mais escolhe viver de forma discreta, então eu tenho respeitado muito isso. Mas ele é um grande pai, eu acho que é o melhor pai que ela [Maria Flor] poderia ter. É muito incrível ver a relação dos dois e a cumplicidade dos dois", declarou a famosa e falou mais sobre o assunto.