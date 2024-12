Homem diz que pode ser filho do sertanejo Leandro. Entenda a história

Homem entrou na justiça para pedir o reconhecimento da paternidade do cantor sertanejo Leandro, diz colunista. Filha do cantor se pronunciou

O cantor sertanejo Leandro, da dupla com Leonardo, faleceu em 1998, mas o nome dele voltou à tona nesta terça-feira, 10. Isso porque o colunista Leo Dias trouxe a história de um homem que diz ser filho do artista. Entenda a história:

De acordo com Leo Dias, um homem, chamado Leandro de Jesus, entrou na justiça para provar que seria filho do cantor Leandro. Ele disse que sua mãe conheceu o artista quando era jovem e engravidou. Porém, o romance terminou e ela nunca quis ir à justiça para reconhecer o pai do filho e também não contou a história para o filho.

Muitos anos depois, o homem soube da possibilidade e entrou na justiça para pedir exame de DNA. Segundo o colunista, o exame já foi feito e o resultado deve sair em breve.

A filha de Leandro, a médica Lyandra Costa, contou que não sabe detalhes do processo. “Na verdade não tenho muito conhecimento, pois quem cuida dessas questões são os meus advogados. Como não tem nada confirmado, não chegaram muitas informações”, disse ela ao Portal Leo Dias.

Quem são os filhos do cantor Leandro?

O cantor Leandro teve quatro filhos em sua vida. O primogênito é Thiago Costa, de 39 anos, fruto do primeiro casamento do sertanejo com Célia Gonçalves. O artista também é pai de Lyandra Costa, única filha mulher, que está com 28 anos, fruto do relacionamento com Andrea Mota.

Inclusive, Leandro e Andrea também tiveram Leandro, o Leandrinho Costa, caçula dele e que está com 26 anos.

Por fim, o cantor também teve Leandro Borges, que só foi reconhecido após a morte do sertanejo e está com 30 anos.

Filho caçula do cantor Leandro faz rara aparição e semelhança rouba a cena

Filho caçula do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), Leandrinho Costa fez uma rara aparição em público na noite de terça-feira, 22. Discreto e com a vida longe dos holofotes, ele foi fotografado ao chegar na festa de aniversário de Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia. Ele foi prestigiar o evento da família do seu tio, o cantor Leonardo.

Vale lembrar que Leandrinho era um bebê quando o pai, Leandro, faleceu em 1998. Ele é fruto do relacionamento do cantor com Andrea Mota, com quem o sertanejo também teve Lyandra Costa.

Leandrinho é formado em Engenharia Civil e quase não faz posts nas redes sociais. Ao surgir na festa, ele chamou a atenção pela semelhança física com o pai. Confira as fotos!