Grávida pela segunda vez, filha do cantor Leandro revela nome da filha

Lysandra Costa, filha do cantor Leandro, encantou os seguidores das redes sociais ao revelar o nome que escolheu para sua filha

Lysandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), está à espera de seu segundo bebê com Lucas Santos, que será uma menina.

Neste sábado, 9, a médica dermatologista usou as redes sociais para revelar o nome que escolheu para a filha. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto em preto e branco, em que aparece abraçada com o marido, e revelou que a herdeira se chamará Isabela.

Ao contar o nome escolhido, Lysandra também contou o significado dele. "I S A B E L A - Derivado do nome hebraico "Elisheba", Isabela significa: "Deus é juramento" ou "consagrada por Deus". Estamos te esperando, Isabela!", escreveu ela, que já é mãe de José, de dois anos.

Os seguidores da filha do cantor Leandro amaram o nome. "Amei, amei! Que venha Isabela, Isabelinha, Bela, Belinha, Isa, Beloca", disse uma internauta. "Aí que nome lindo", escreveu outra. "Amei o nome!! Sendo sua filha, não teria como não ser BELA", falou uma fã.

Lyandra revelou a segunda gestação no mês passado. Na ocasião, mostrou os detalhes do chá revelação, quando ela e o marido descobriram que seriam pais de uma menina. A médica e o marido, Lucas, cortaram um bolo e não seguraram a emoção ao verem o sexo do bebê. "Tudo está preparado aqui… A casa e o meu coração também! Te amamos e te aguardamos, nossa filha", disse ela.

Confira:

Lysandra Costa dá detalhes da segunda gestação

Grávida pela segunda vez, a médica Lyandra Costa surpreendeu ao contar detalhes da espera pela filha. Ao responder dúvidas dos fãs nos stories do Instagram, ela revelou qual é o seu tempo de gestação e quanto tempo demorou para engravidar.

Para começar, ela contou sobre o seu período de gravidez e garantiu que está trabalhando normalmente. "10 semanas e 2 dias. Conseguindo [trabalhar] mais de leve que o habitual", afirmou. Depois, Lyandra contou que engravidou em um curto período. "Engravidei no segundo mês que tirei meu Mirena. Eu só precisava entender meu ciclo e meus dias férteis. Sei que essa não é a realidade de muita gente", acrescentou.

