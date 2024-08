Leonardo emociona com recado para o irmão, Leandro: ‘Saudade'

No dia em que seria o aniversário do cantor Leandro, Leonardo relembrou a data com homenagem para o irmão

O cantor Leonardo fez questão de prestar uma homenagem póstuma para o seu irmão Leandro, que iria completar 63 anos de idade nesta quinta-feira, 15, caso estivesse vivo. Para marcar a data, o artista relembrou uma foto do cantor e falou sobre a saudade.

“Hoje você estaria completando 63 anos. Eterna saudade, meu irmão Leandro”, disse ele na legenda.

Mais cedo, um dos filhos de Leandro, Thiago Costa, também homenageou o seu pai. Em um post no Instagram, o rapaz falou sobre a data. "Hoje o senhor estaria fazendo 63 anos, e como jovem ainda estaria… mas Deus quis que sua passagem fosse curta, mais muito marcante nos nossos corações… paizinho, de onde o senhor estiver, se sinta muito amado, que é que o senhor merece. Te amo do fundo do meu coração, é difícil dizer todos sentimentos que eu sinto… me sinto privilegiado por ter vivido 13 anos do seu lado… te amo eternamente", finalizou.

Leandro morreu aos 36 anos, vítima de um câncer raro na região do pulmão. Ele descobriu a doença quando realizar um raio-x, após ser encontrado desmaiado. Na época, ele chegou a procurar um tratamento no hospital da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e descobriu que se tratava de um tumor de Askin, um tipo bastante raro em adultos que tem chances de sobrevivência abaixo de 40%.

25 anos da morte de Leandro

No dia 23 de junho, completou 25 anos da morte de Leandro. Na ocasião, Thiago recordou uma foto de quando era criança, que aparece sentado no colo do pai, e falou sobre a falta que sente dele. "25 anos sem você. Como seria se estivesse aqui? Quantas coisas seriam diferentes? Tantas perguntas que nunca irei saber a resposta, mas Deus quis dessa forma e sei que um dia estaremos juntos de novo. Te amo até o infinito e muito obrigado pelos anos que vivemos", escreveu ele.