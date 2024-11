Heloísa Honein muda o visual após o fim da novela No Rancho Fundo: 'Voltei'

Margaridinha em No Rancho Fundo, a atriz Heloísa Honein deixou os fios curtos para trás e surpreendeu ao exibir o novo visual; veja

A atriz Heloísa Honein está com um novo visual! A artista surpreendeu os seguidores ao revelar em suas redes sociais que decidiu realizar uma mudança radical nos fios após o fim da novela 'No Rancho Fundo', da TV Globo.

Por meio de seu Instagram oficial, a intérprete da personagem Margaridinha, que possuía as madeixas bem curtas, mostrou que está com os cabelos longos novamente. Esbanjando beleza e simpatia, Heloísa não poupou sorrisos ao se deparar com o resultado da transformação no salão de beleza. "Voltei", escreveu na legenda.

Encantados com o novo visual de Heloísa Honein, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários e elogiaram a mudança surpreendente nas madeixas da atriz. "Meu Deus, ficou perfeita!", declarou uma seguidora. "Linda e deslumbrante, um primor de mulher!", disse outra. "Perdendo os traços de Margaridinha", brincou uma terceira.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou um pouco sobre os desafios de viver uma personagem tão desafiadora em 'No Rancho Fundo'. Heloísa ainda comentou sobre a parceria com Andréa Beltrão e Alexandre Nero na trama.

"Foi maravilhoso. Para além do texto incrível e da direção primorosa, nosso time por trás era muito fera e muito unido. Fomos felizes! E essa felicidade se apresentava no fazer da novela… tudo foi desafiador. O sotaque, os parceiros de trabalho que já tinham muita experiência, as minhas próprias inseguranças… não sou uma atriz que acha que as coisas estão ganhas. Matava-se um leão por dia, todos os dias", contou.

"Andréa atua como se bebesse água. Ela faz algo extremamente difícil parecer extremamente fácil. Uma gênia. O trabalho de construção de personagem do Nero me encanta. Achei bonito de ver. Nutro profunda admiração por ambos. São incríveis!", declarou a atriz.

Confira o novo visual de Heloísa Honein:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Heloísa Honein (@heloisahonein)

Heloísa Honein fala sobre planos de carreira internacional

Ainda em conversa com a CARAS Brasil, Heloísa Honein comentou sobre os planos para carreira internacional: "Com certeza. Sou uma pessoa muito curiosa e tô doida pra fazer cinema! Cinema aqui, cinema lá… estudar lá, ouvir outras línguas… me encanta o diferente", declarou a atriz.