Helô Pinheiro se derrete ao falar de Rafa Justus no dia de sua festa de 15 anos: 'Cheia de luz'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora e empresária Helô Pinheiro fala com carinho de Rafaella Justus, no dia da grande festa de 15 anos da neta

Chegou o grande dia! É nesta sexta-feira, 30, que finalmente Rafaella Justos vai celebrar seus 15 anos com uma grande festa. O evento será realizado no hotel Marriott, em São Paulo, onde a debutante pretende receber cerca de 400 convidados. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora, empresária, jornalista e ex-moldelo Helô Pinheiro (81) revela ansiedade para o festão e fala com carinho da neta: "Cheia de luz".

A vovô coruja conta como está se sentindo a poucas horas do evento – muito aguardado pela família e pelos internautas, que só falam disso. “Ansiedade, acima de tudo! A ponto de 15 pulsações por segundo (risos). Ela merece toda a felicidade do mundo!”, diz Helô, que ainda se derrete ao falar de Rafa.

"Rafa no acróstico posso definir como: R de rainha, A de amor, F de felicidade, A de alma linda. Rafa é um sonho de menina moça; cheia de luz, de graça e de muitos outros encantos. Diante de tantos momentos de ansiedade, este está sendo top, pois estamos reverenciando os seus maravilhosos 15 anos, tempo em que em nossos corações refloresce com as lindas expectativas de sua juventude. Amada por tudo que é, eu me encho de orgulho, e só posso desejar sua felicidade eterna”, celebra a eterna Garota de Ipanema.

VESTIDO DE RAFA JUSTUS

Em entrevista à CARAS Brasil, o estilista Samuel Cirnansck conta detalhes dos vestidos da filha de Ticiane Pinheiro (48) e Roberto Justus (69), e revela um pedido especial para a idealização das peças.

Cirnansck diz que a influenciadora queria unir a modernidade e o romantismo ao longo da data especial. "Ela é muito romântica, gosta de flores, tecidos leves e fluidez, mas, ao mesmo tempo, ela também é moderninha e gosta de brilho. Então, criamos juntos dois vestidos diferentes que atendem a dois momentos diferentes da festa", explica.

Especialista em vestidos de noiva e gala, o estilista assegura que as peças de Rafa foram feitas com materiais nobres. Ele afirma que os convidados e internautas podem esperar looks surpreendentes e impactantes para a noite.