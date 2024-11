Cauê Campos reconhece que crescer na TV influenciou seu desenvolvimento

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Cauê Campos, o Basílio de Garota do Momento, celebra novo personagem e reflete sobre sua trajetória de quase 15 anos

Após dar vida a Roberto, filho caçula do vilão Tenório (Murilo Benício) e que morreu de forma trágica no remake de Pantanal (2022), Cauê Campos (23) retorna às novelas da TV Globo. O ator está no elenco de Garota do Momento, nova trama das seis, onde interpreta o jovem ambicioso Basílio, que cresceu em um abrigo em Petrópolis, ao lado da protagonista Beatriz (Duda Santos). Em entrevista à CARAS Brasil, ele celebra o novo personagem e reflete sobre sua trajetória de quase 15 anos.

Na história de Alessandra Poggi (50), Basílio trabalha como engraxate e bate carteiras de vez em quando para se dar certos mimos. Ele descobre que a mãe de Beatriz ficou rica e decide ir para o Rio de Janeiro também, com o objetivo de tirar algum proveito dessa situação.

Para construir o personagem, em que ele mesmo descreve como “um malandro no sentido quase espiritual da palavra”, Cauê incorporou práticas que têm transformado seu processo criativo. “Desde 2020, passei a criar playlists musicais para cada personagem. No caso do Basílio, a trilha inclui músicas de Marcelo D2, Zé Keti, Branca Di Neve e Simonal. Essa mistura me ajuda a pensar e criar com mais facilidade em cena”, revela.

Contracenando com nomes de peso como Duda Santos (23) e Solange Couto (67), o ator se mostra grato pelas parcerias no set. “A experiência tem sido inspiradora. Duda é maravilhosa demais! Nós temos alguns amigos em comum. Nos encontrávamos muitas vezes nos estúdios, enquanto estávamos em outras produções, mas nunca havíamos trabalhado juntos. Hoje, vejo em Duda um talento maravilhoso, acompanhado de um sorriso e um carinho incrível com todos. Está sendo além de divertido, maravilhoso demais essa experiência ao lado dela”, ressalta o jovem de São Gonçalo.

“Já a Solange me acolheu como uma mãe do coração, deixando tudo mais leve nas gravações. Ela me acolheu de maneira muito interessante mesmo. Temos conversado bastante sobre vida, carreira e família. Os ensinamentos dela realmente me trazem um novo olhar para tudo aquilo que ainda quero viver. A Sol tem sido realmente uma mãe/avó do coração ali no set”, reforça Cauê. “Cada dia com esse elenco é um ensinamento que levarei para sempre”, emenda o ator.

REPERCUSSÃO DA NOVELA E DO PERSONAGEM

Garota do Momento estreou no dia 4 de novembro, e já nos primeiros capítulos conquistou o coração do público. Cauê Campos também fala desse sucesso e repercussão de seu personagem. “Sobre a novela, eu até agora só venho recebendo elogios. Seja dentro ou fora dos estúdios, sempre vejo a galera comentando bem. Falando que está bonita, que a história é boa. E eu fico feliz demais com isso. Já sobre Basílio? (risos). Continuo feliz, pois o que vejo é uma galera dividida entre amá-lo e odiá-lo. E esse é meu objetivo ali. Basílio é um vilão ou um anti-herói de caráter completamente questionável. Minha ideia com ele é realmente causar um sentimento complexo no público. Eu espero tentar cada vez mais e atingir essas metas! (risos)”, frisa.

Apesar de Basílio ser um jovem ambicioso, com desvios de caráter, o ator consegue enxergar um lado positivo no personagem. “Basílio tem uma determinação para conseguir aquilo que ele quer, o que me impressiona muito. Óbvio que muitas vezes ele passa por cima da ética – às vezes, até mesmo da lei – para conseguir seus objetivos, mas confesso que acho impressionante o empenho. Muitas vezes, me vejo como alguém obstinado também, mas claro, nem sempre no nível Basílio das coisas (risos)”, pontua.

Cauê também demonstra um enorme encantamento pela novela e elenca o que mais o chama atenção. “Acho que os pontos principais que mais me fazem admirar a novela são: a história, a fotografia e a trilha sonora. É impressionante como tudo parece se encaixar. Como a fotografia muitas vezes tem sido uma obra de arte. Como as trilhas nos embalam! A caracterização dos personagens como: figurino, penteados; tudo isso me deixa extremamente encantado. Como disse anteriormente, uma das coisas que mais escuto sobre a novela é o fato dela estar linda”, destaca.

O ator Cauê Campos como Basílio, de Garota do Momento - Divulgação/Beatriz Damy/TV Globo

SÉRIE INFANTIL DETETIVES DO PRÉDIO AZUL

Ator desde os 8 anos, Cauê Campos ficou conhecido do público infantil ao interpretar Capim na série Detetives do Prédio Azul, fenômeno do Gloob. Depois de seis temporadas, ele passou a capa amarela adiante porque já tinha virado adolescente.

“DPA foi uma escola de formação que eu pude ficar por alguns anos ali, onde aprendi muito! Lembro que quando iniciamos aquele projeto jamais imaginávamos o que ele iria se tornar. Hoje, me sinto muito orgulhoso ao ver a jornada que esse projeto percorre até os dias de hoje. Ali, pude vivenciar etapas de vida pessoal e profissional que até hoje moldam a forma como eu sigo minha vida. As amizades, as histórias seguem vivas no coração e na memória”, exalta.

Primeira geração de DPA teve os atores Caio Manhente, Letícia Pedro e Cauê Campos - Divulgação/Gloob

APRENDIZADOS E SONHOS FUTUROS

Com apenas 23 anos, o ator acumula uma carreira de quase 15. Ele relembra os aprendizados que moldaram sua trajetória. “Desde pequeno, minha maior inspiração veio de dentro de casa. Meu irmão, Cadu Paschoal, também é ator e me ensinou muito sobre a dedicação no ofício. Sempre divido as conquistas com ele. Todo papel que chega, conversamos sobre como poderia ser. Tenho o sonho de um dia trabalharmos juntos em um projeto”, revela Cauê, ressaltando a importância da parceria familiar em sua formação artística.

Mesmo com uma carreira consolidada, ele reconhece que crescer na TV influenciou profundamente seu desenvolvimento. “Hoje, vejo que levo tudo num ritmo diferente. Apesar de quase 15 anos fazendo isso, cada dia é algo inovador. Aprendi a decorar textos, improvisar e lidar com as cenas de uma forma muito natural, e isso me ajuda bastante”, explica.

O jovem de São Gonçalo também compartilha seus sonhos para o futuro. “Quero viver personagens desafiadores. Ainda penso em fazer filmes de terror, ficção científica, ou quem sabe interpretar um super-herói. Também adoraria projetos ligados ao esporte, como a história de um jogador de futebol ou um lutador. E, claro, tenho o desejo de atuar em uma biografia ou em filmes sobre momentos históricos, como a participação dos brasileiros na Segunda Guerra. Seria lindo contar essas histórias com o nosso olhar”, finaliza o artista.

Leia também:João Vitor Silva sobre retorno à TV após três anos: ‘Mais experiente, solto e brincalhão em cena’

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAUÊ CAMPOS NO INSTAGRAM: