Harry Styles comove ao falar sobre morte de Liam Payne: 'Sentirei sua falta'

O cantor Harry Styles, que fez parte da banda One Direction ao lado de Liam Payne, lamentou a morte do amigo em um texto comovente

Harry Styles usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 17, para falar sobre a morte de Liam Payne. Os dois fizeram parte da banda One Direction e estavam em carreira solo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor lamentou a morte do amigo e afirmou estar devastado com o ocorrido. Styles também disse que vai lembrar para sempre dos anos que eles passaram juntos. "Estou verdadeiramente devastado pelo falecimento de Liam", começou.

"Sua maior alegria era fazer outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao seu lado enquanto ele fazia isso. Liam viveu de forma intensa, transparente, ele tinha uma energia para a vida que era contagiante. Ele era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos permanecerão para sempre entre os mais preciosos da minha vida. Sentirei sua falta sempre, meu querido amigo", acrescentou.

Harry Styles completou a mensagem deixando seu apoio para os familiares e para todos que amavam Liam. "Meu coração se parte por Karen, Geoff, Nicola e Ruth, seu filho Bear, e todos ao redor do mundo que o conheceram e o amaram, como eu. Harry", finalizou.

Além de Harry, Louis Tomlinson e Zayn Malik, que também fizeram parte da banda One Direction, lamentaram a morte de Liam Payne.

Saiba o que diz o relatório preliminar da autópsia do corpo do cantor

O cantor Liam Payne morreu nesta semana ao sofrer uma queda em um hotel na Argentina. Nesta quinta-feira, 17, horas após o falecimento do artista, o relatório preliminar da autópsia revelou informações sobre a morte dele.

De acordo com a CNN norte-americana, o relatório informou que Payne faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel. O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico, mas o resultado ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo do cantor não foram revelados pela família. Saiba mais!