Hariany Almeida recebe carinho de ex-cunhada após fim do relacionamento com Matheus Vargas

Após renovar o visual e anunciar o fim da relação com Matheus Vargas, Hariany Almeida foi elogiada pela ex-cunhada, Thais Gebelein: "Sempre"

Nesta segunda-feira, 24, Hariany Almeida compartilhou seu novo visual nas redes sociais e recebeu elogios da ex-cunhada , Thais Gebelein. A interação aconteceu um dia após a ex-BBB e influenciadora anunciar o fim do relacionamento com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo.

Mesmo após o término, Thais, que é casada há 15 anos com Pedro Leonardo, irmão de Matheus, demonstrou carinho por Hariany nos comentários da publicação. "Sempre bela! Amo você", declarou ela, adicionando um emoji de coração vermelho. "Te amo, amiga", respondeu a influencer, também com corações.

É bom lembrar que Hariany Almeida e Matheus Vargas começaram a namorar em 2023 e fizeram a primeira aparição pública no The Town, em São Paulo. Na ocasião, a ex-BBB contou que eles se conheceram durante um clipe do sertanejo, Raparigueiro.

Esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein elogia Hariany após término com Matheus Vargas. Foto: Reprodução/Instagram

Hariany esclarece término com Matheus Vargas

Após algumas horas de anunciar o fim de seu namoro com Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo, a influenciadora digital Hariany Almeida postou um esclarecimento em sua rede social para dizer como está.

Depois de dar a notícia que não estariam mais juntos, um vídeo do herdeiro do artista com amigas viralizou e a ex-BBB resolveu se pronunciar para tranquilizar seus fãs, dizendo que está bem.

"Hoje venho até vocês para esclarecer o meu término depois de tamanha exposição, com o intuito único de deixar meus fãs tranquilos. E, para ser bem franca, essa situação não me define e nem me derruba! Estou aqui para deixar claro: eu sou uma mulher forte que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade. Minha trajetória é guiada por mim mesma, nada muda", começou falando.

"Estou aqui para tentar inspirar vocês a nunca aceitarem menos que merecem. Nós somos donas do nosso próprio destino e podemos construir coisas que nos façam felizes, sem depender de ninguém! Como sempre, estou focada em mim, nos meus projetos e nas coisas que realmente me fazem feliz. A vida é sempre feita de novas oportunidades e o poder que temos de recomeçar sempre que necessário!", declarou.

