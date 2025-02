Matheus Vargas se pronuncia sobre término com Hariany e nega traição

Matheus Vargas resolveu se pronunciar sobre o fim do seu relacionamento com Hariany Almeida e afirmou que não houve traição

Recentemente, Hariany Almeida confirmou o fim do seu relacionamento com Matheus Vargas. A famosa ainda comentou sobre um vídeo polêmico em que o artista aparece rodeado por outras mulheres.

Em nota enviada ao site HugoGloss, a equipe de Matheus negou que houve traição. "Em respeito ao público e aos fãs do cantor Matheus Vargas, viemos esclarecer informações equivocadas que estão sendo veiculadas na imprensa e nas redes sociais sobre o término do relacionamento entre Matheus Vargas e Hariany Almeida. Primeiramente, é importante reforçar que não houve traição por parte do cantor", iniciou o comunicado.

Além disso, o texto afirmou que namoro do casal já estava estremecido. "O término não foi motivado pelo vídeo que circula nas redes sociais e qualquer insinuação nesse sentido não corresponde à verdade. Desde o início de 2025, o casal já vinha conversando sobre o fim do relacionamento. A última vez que esse assunto foi abordado foi na sexta-feira, 23, antes da viagem de Hariany, quando ambos reconheceram que já não estavam bem há algum tempo. Na mesma madrugada, Hariany confirmou que na segunda-feira, 26, retornaria para buscar seus pertences na casa de Matheus. O vídeo que está sendo compartilhado foi gravado no domingo, 25, durante um churrasco entre amigos, em um momento de descontração, sem qualquer envolvimento amoroso ou traição por parte de Matheus".

Por fim, a equipe do artista afirmou que ele agradece o carinho dos fãs. "Lamentamos a disseminação de informações inverídicas e reafirmamos nosso compromisso com a verdade. Ademais, informamos que serão adotadas todas as medidas legais cabíveis contra aqueles que propagarem notícias falsas sobre esse assunto, uma vez que tais condutas podem configurar crimes como injúria e difamação. Matheus Vargas segue focado em sua carreira e agradece o carinho e respeito de todos".

Pronunciamento de Hariany

Após algumas horas de anunciar o fim de seu namoro com Matheus Vargas, a influenciadora digital Hariany Almeida postou um esclarecimento em sua rede social para dizer como está.

Depois de dar a notícia que não estariam mais juntos, um vídeo do herdeiro do artista com amigas viralizou e a ex-BBB resolveu se pronunciar para tranquilizar seus fãs, dizendo que está bem.

"Hoje venho até vocês para esclarecer o meu término depois de tamanha exposição, com o intuito único de deixar meus fãs tranquilos. E, para ser bem franca, essa situação não me define e nem me derruba! Estou aqui para deixar claro: eu sou uma mulher forte que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade. Minha trajetória é guiada por mim mesma, nada muda", começou falando.

"Estou aqui para tentar inspirar vocês a nunca aceitarem menos que merecem. Nós somos donas do nosso próprio destino e podemos construir coisas que nos façam felizes, sem depender de ninguém! Como sempre, estou focada em mim, nos meus projetos e nas coisas que realmente me fazem feliz. A vida é sempre feita de novas oportunidades e o poder que temos de recomeçar sempre que necessário!", declarou.

