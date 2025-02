Hana Khalil chora ao denunciar crime de importunação sexual

Em suas redes sociais, Hana Khalil fez um forte relato ao contar que foi vítima do crime de importunação sexual em um restaurante

Nesta quarta-feira, 19, Hana Khalil usou as suas redes sociais para fazer um triste relato. A ex-BBB contou que foi vítima do crime de importunação sexual.

"Não bastava minha avó ter morrido no sábado, no domingo eu sofri um crime de importunação sexual. em um restaurante. Eu não queria estar tendo que falar disso agora. No domingo, às 16h30, eu fui para um restaurante novo aqui perto. Sentei lá com meu namorado na tentativa de comer alguma coisa, me distrair um pouco, respirar um ar. Quem já viveu um luto sabe o quanto a gente fica aéreo, distraído. Meu coração estava muito na minha avó, na minha mãe, na minha família. Eu estava, de fato, em outro planeta", começou ela.

Em seguida, a famosa contou o que aconteceu. "Eu nem tinha reparado o cara perto de mim. Aí o meu olhar de relance vê esse homem que devia ter uns 50, 60 anos e ele estava afastando o shorts dele, me mostrando o pênis dele, de perna aberta e olhando para a minha cara. Olhava para mim e ficava afastando a perna o tempo todo. Naquele momento, eu pensei 'eu não estou acreditando que eu vou ter que viver isso agora'. O pior de tudo é você acabar de ser agredida e você pensar 'nossa, eu preciso provar isso'. Isso durou uma faixa de tempo de 20 minutos", contou. Hana conseguiu filmar a cena e avisou os seguranças do local, mas o homem conseguiu fugir.

Além disso, ela fez questão de registrar um boletim de ocorrência. "Aconteceu comigo esses dias um episódio de crime de importunação sexual em um estabelecimento público de um homem desconhecido, que me olhava mostrando suas genitais repetidas vezes. Precisei verbalizar isso como forma de alerta e um incentivo à denuncias desse tipo de agressão quase diárias. Minha comunidade feminina vem sempre confiando em mim e se vulnerabilizando, me senti na necessidade de dividir como vítima, afinal, todas nós pensamos em ficar em silêncio e isso só desmobiliza o problema. Isso é a realidade de várias mulheres que pegam transporte público todos os dias e eventualmente não conseguem provar ou denunciar sem dados. O caso já está na policia".

Veganismo

A ex-BBB Hana Khalil seguia a dieta vegana por amor aos animais. O veganismo consiste em um estilo de vida sem usar ou ingerir nada que venha de origem animal. Porém, a famosa precisou voltar a ingerir esses alimentos e fez uma carta aberta em seu Instagram explicando seus motivos.

"Carta aberta: Não sou mais vegana. Por muito tempo dividi um recorte da minha realidade publicamente que envolvia o movimento vegano e venho aqui hoje compartilhar uma das esferas da minha vida que foram transformadas. Depois de nove anos não consegui mais lidar e administrar a minha intolerância intestinal às leguminosas e a minha deficiência de B12 e ferro. Para quem não sabe, as leguminosas são a fonte principal de proteína da alimentação vegetariana estrita. Eu, genuinamente, amo vegetais. Gosto de um prato enorme de arroz com feijão, lentilhas, meu paladar era feliz, mas meu organismo não respondia positivamente", começou ela.

Em seguida, Hana contou que se sentia mal após comer. "Teria sido fascinante se em todas as refeições que eu fizesse, em torno de 15 minutos a minha barriga não estufasse, doesse e desencadeasse o que tive vergonha de dividir durante todos esses anos: gases descontrolados e diarreia sem motivo algum. Entendia que talvez os gases viessem de uma falta de rotina alimentar, comecei a seguir planos alimentares com bons nutricionistas. Ainda que eu seguisse fielmente, não tomasse nenhuma bebida gaseificada, nada que pudesse alterar minha digestão, eu não conseguia bater nem metade da minha porção recomendada de leguminosas por refeição sem desconforto".

