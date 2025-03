Luana Piovani dispara indireta repleta de mistérios: ‘Cai a máscara’

Sem citar nomes de celebridades, Luana Piovani alfineta os ricaços e a forma como levam a vida em indireta nas redes sociais: ‘A pessoa cava a própria cova'

A atriz Luana Piovani surgiu nas redes sociais com uma nova indireta. Desta vez, ela contou que foi instigada pelos internautas a se pronunciar após ver as notícias mais recentes sobre o mundo das celebridades. Sem citar nomes ou dar detalhes específicos, ela falou sobre as pessoas que são milionárias e alfinetou dizendo que a máscara cai. Inclusive, ela disse que não precisa criticar a pessoa porque as situações aparecem.

"Eu vim aqui porque vocês estão tudo me atentando para eu fazer um story respondendo as coisas. E eu quero responder vocês dizendo que eu não preciso responder nada, gente. A pessoa se afunda sozinha. Vocês não conhecem essa lei? As pessoas que são extremamente ignorantes, burras, do ponto de vista emocional e pessoal. Tem muita gente zilionária que acha que inteligência é ficar cada vez mais rico. Eu acho que é viver nada vez melhor. Cada um tem sua cartilha”, disse ela.

E completou: "A pessoa cava a própria cova. A gente não precisa fazer muito. Cai a máscara e a pessoa vai se cagando. Eu tenho visto isso direto. Inclusive, vi na minha própria vida”.

Então, Luana Piovani comentou sobre o seu passado e algo que já percebeu ao conviver no mundo das celebridades brasileiras. "Eu me lembro quando a proximidade se fazia presente e eu me lembro uma vez de ter tido uma conversa aonde - porque eu pude observar muito de perto o que a gente imagina de longe - e aí realmente eu senti muita pena. Eu falei: ‘que merda de vida’. Porque eu sei que dinheiro é importante. Dinheiro faz com que a gente tenha o plano de saúde, possa ir ao supermercado e se alimentar bem, tá aí o Brasil com 70% da população ainda vivendo a insegurança alimentar, mas o dinheiro em excesso só traz desgraça”, afirmou.

"Vocês não observam isso não? A pessoa não tem liberdade, não pode sair na rua, ir na padaria, não pode fazer uma merda, tirar uma meleca do nariz, tirar uma calcinha da bunda, não pode fazer nada. Aí todo mundo tem amigo no planeta, de repente, como tua vida vira uma merda, você precisa ter os amigos perto de você e você passa a pagar um salário, mas aí a pessoa passa a não ser mais seu amigo, porque tudo fica vinculado ao salário. Você não acha que tem um momento na vida em que a pessoa não pensa: e se eu parar de pagar o salário? Será que fica? A vida é o resultado das nossas escolhas”, completou.

Por fim, a artista comentou sobre os apelidos que ganhou dos internautas por causa das indiretas que dispara nas redes sociais. "Mas o que eu gosto mesmo é dos adjetivos que vocês colocam para mim. Adoro. Um pouco lá atrás começou com loba, que eu acho bem bom. Acho bonito, figurativo. Mas o que eu amo, que depois de lobo vocês começaram a utilizar, é grandona. Vocês não sabem como me fazem bem quando me chamam de grandona. E agora, por causa desse quiprocó todo judicial, ético e moral, vocês têm me chamado de braba. Eu também me identifico muito com braba porque braba sou eu, mulher, que vem aqui e usa as redes sociais para disseminar informação, serviço social, que ajuda os outros, que não penso só na minha situação”, finalizou.

