Na noite desta terça-feira, 10, Grazi Massafera deixou os seguidores das redes sociais chocados ao compartilhar algumas fotos praticando yoga.

A atriz tem o costume de postar cliques realizando alguns exercícios e sempre impressiona com sua elasticidade. Ela também chama atenção ao mostrar seu corpo defino e dessa vez, para realizar a atividade, Grazi surgiu usando uma regata e um shorts preto.

Além de sua beleza e boa forma, a famosa deixou os fãs completamente admirados ao realizar uma pose no yoga e nos comentários, os fãs reagiram. "Alongada", disse uma seguidora. "Gente do céu", escreveu outra. "Até agora sem entender a terceira foto", falou mais uma. "Mulher, a terceira foto foi doideira hein", comentou uma fã, bastante chocada. "A mulher elástica", afirmou outra. "Só não faço isso, Grazi, porque não tenho o short", brincou uma usuária.

Confira:

Grazi Massafera revela o que gosta de fazer em seu tempo livre

Em suas redes sociais, Grazi Massafera sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores e recentemente, a atriz aproveitou o tempo livre para fazer uma super faxina.

Em seu Instagram Stories, a artista mostrou a casa com todas as roupas fora do armário e algumas coisas embaladas para doação. "Não estou de mudança. Isso é faxina", disse ela. Em seguida, Grazi contou que gosta de fazer essa limpa pelo menos duas vezes por ano.

"Sigo aqui na faxina. Eu comecei ontem e hoje ainda tem mais coisa para tirar. Gosto de fazer isso duas vezes no ano. Não sei nem porque eu estou mostrando. Ah, já sei. Estou mostrando porque às vezes as pessoas perguntam 'o que você gosta de fazer quando você está de férias?', acho isso aqui uma terapia", disse. Saiba mais!