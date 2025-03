Grávida, Tati Machado compartilha perrengue com barriga: 'Meio estranho'

Ao tentar montar look para o trabalho, Tati Machado compartilha perrengue com sua barriga de grávida; veja o que aconteceu

A apresentadora Tati Machado compartilhou um perrengue que enfrentou nesta segunda-feira, 24, ao tentar um look para trabalhar na Globo. A jornalista, que está grávida de mais de seis meses, postou que não estava sabendo como usar uma calça.

Já com a barriga evidente, a comunicadora, que se diz de baixa estatura, comentou que não sabia se usava a peça acima ou abaixo do umbigo. Tati Machado então brincou com a situação sobre como faria para montar o look com a roupa com elástico.

"Precisamos falar sobre grávidas baixas, se você coloca calça bem baixa pra aparecer mais a barriga, você fica com mini pernas, se você sobe a calça, pra ficar mais acima, você fica com mini tronco, se você bota no meio fica meio estranho e aí galera? É a vida da grávida", disse ao não saber como usar e em seguida optar por um vestido.

Casada com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro, Tati Machado está esperando o primeiro filho deles, Rael.

Como foi o anúncio da gravidez?

A novidade foi anunciada em dezembro, ao vivo no Mais Você. "É real esse bilhete, gente: estou grávida", confirmou a jornalista, que completou: "Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!".

Recentemente, a apresentadora da Globo exibiu suas novas curvas ao posar com a barriga à mostra em fotos de biquíni estampado. “O melhor ano das nossas vidas”, disse ela na legenda do post. Veja!

Leia também:Tati Machado revela o que Talitha Morete deu para seu filho: ‘Genial!’