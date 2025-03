Lembra dela? Lucia Alves, ex-atriz da Globo, está em tratamento contra câncer

Longe da TV há uma década, a atriz Lucia Alves, diagnosticada com câncer no pâncreas em 2022, revela se pretende voltar a atuar

A atriz Lucia Alves, de 76 anos, está em tratamento contra um câncer no pâncreas desde 2022. A protagonista da novela 'Helena' (1975), que acaba de entrar no catálogo do Globoplay, deu detalhes da sua recuperação e revelou se voltaria a atuar após uma década longe da televisão.

"Uma vez por semana eu vou ao hospital fazer quimioterapia. Aí fico cansada no dia seguinte, mas depois normaliza. Meu médico é de muita confiança, e o tratamento já esteve mais leve. Agora acho que vai ficar mais puxado um pouco. É aquela coisa do câncer, manutenção para a vida toda", contou ela em entrevista a coluna Play, do O Globo.

Lucia também revelou como lida com a doença e confessou que ainda bebe. "A melhor coisa é aceitação. Quando você compreende isso e aceita as coisas, tudo se modifica e fica melhor. Eu aceito a vida com as limitações que ela traz hoje em dia. Mas ainda tomo minha cervejinha. Eu gosto. É uma bebida leve e refrescante. Hoje em dia bebo muito menos, quase nada. E não atrapalha meu tratamento", ressaltou.

Lucia Alves vai voltar para a TV?

A atriz Lucia Alves iniciou sua carreira em 1969 na Tupi, e na TV Globo, atuou em grandes sucessos como: Irmãos Coragem (1970), Bicho do Mato (1972), Helena (1975), Plumas e Paetês (1980), Elas por Elas (1982), Final Feliz (1982), Ti Ti Ti (1985), Barriga de Aluguel (1990), O Cravo e a Rosa (2000), entre outras. Seu último trabalho na emissora carioca foi em Joia Rara (2013). Depois ela também atuou na série República do Peru (2015), da TV Brasil.

Há uma década longe da televisão, a artista confessou que não pretende voltar a atuar. "Hoje é muita decoreba. Não tem nenhum texto de televisão que vale a pena. Todo artista tem o seu auge. E, depois que passa o auge, começa a se repetir um pouco. Aí perde um pouco a magia", refletiu .

