Tati Machado revela o que Talitha Morete deu para seu filho: ‘Genial!’

Tati Machado fica encantada com a criatividade de Talitha Morete para presentear seu bebê, Rael, que nascerá em breve

A apresentadora Tati Machado contou que recebeu um presente encantador de Talitha Morete para seu bebê, Rael, que nascerá em breve. A colega de trabalho da comunicadora entregou duas roupinhas de bebê com temas diferentes, que deixaram a mãe encantada com a criatividade dela.

Tati ganhou um macacão de inverno com estampa de tigre e uma bermuda de praia para o filho. "A Talitha Morete estava aqui no lugar da Ana nesse período de carnaval. E ela estava para me dar um presentinho para o Rael. Só que todo mundo, quando me vê, diz: ‘Ah, você está ganhando muita coisa, o que será que eu dou para você?’. Eu falo: ‘Gente, eu adoro qualquer coisa. Pode dar o que vocês quiserem’. A Talitha foi genial”, disse ela.

E completou: "Ela simplesmente me deu um presente pro frio e um presente pro calor - um presente paulista e um presente carioca. Ela me deu um tigrão, que maravilhosa, essa roupinha linda de tigre. E me deu uma bermuda, imagina essa bundinha com fralda e com areia”.

O barrigão de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado aproveitou o sábado de carnaval para relaxar ao ar livre. A musa revelou que curtiu um passeio de barco com o marido na orla e adorou a experiência. Tanto que ela também exibiu o barrigão de grávida.

Tati espera o nascimento de um menino, que receberá o nome de Rael. Com seis meses de gestação, ela exibiu suas novas curvas ao posar com a barriga à mostra em fotos de biquíni estampado.

“O melhor ano das nossas vidas”, disse ela na legenda do post.

