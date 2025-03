Grávida, Tati Machado exibe o barrigão em passeio de barco

Tati Machado foge da folia do carnaval para curtir um passeio de barco tranquilo com a família e aproveita para exibir o barrigão

A apresentadora Tati Machado aproveitou o sábado de carnaval para relaxar ao ar livre. A musa revelou que curtiu um passeio de barco com o marido na orla e adorou a experiência. Tanto que ela também exibiu o barrigão de grávida.

Tati espera o nascimento de um menino, que receberá o nome de Rael. Com seis meses de gestação, ela exibiu suas novas curvas ao posar com a barriga à mostra em fotos de biquíni estampado.

“O melhor ano das nossas vidas”, disse ela na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Tati Machado relembra descoberta da primeira gravidez

A comunicadora Tati Machado encerrou 2024 com o título de mãe, o seu maior sonho. A novidade foi compartilhada pela prórpria apresentadora durante um bate-papo ao vivo com Ana Maria Braga, no matutino Mais Você, de TV Globo.

Recentemente, Tati compartilhou com os seguidores um vídeo emocionante do momento em que descobriu a gestação. No registro, a campeã da cometição Dança dos Famosos aparece esperando o tão sonhado 'positivo' do teste de gravidez.

"Nenhuma retrospectiva de 2024 seria capaz de superar a melhor das surpresas para mim e para o mozão. Nosso Rael é real. Uma virada de muito amor para todos. Que 2025 seja de muitas realizações e de vida feliz. Obrigada por tudo, galera", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Na seção de comentários, amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à Tati e vibraram, mais uma vez, com a novidade. Confira!

Leia também: Tati Machado avalia sua jornada de sucesso: 'Não abdiquei de nada'