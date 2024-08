Grávida, Graciele Lacerda sente desconforto com salto alto: 'Não aguento'

Durante um passeio, a influenciadora Graciele Lacerda, que está grávida, sentiu desconforto ao caminhar de salto alto e fez uma "compra de emergência"

Graciele Lacerda foi traída pelo sapato de salto alto escolhido para compor o look desta quinta-feira (29) e decidiu fazer uma troca de emergência, aproveitando que estava no shopping. A influenciadora está à espera da primeira filha, Clara, com o cantor Zezé Di Camargo, e sentiu desconforto ao andar com a sadália de salto alto e fino. Para se livrar das dores, Graciele comprou uma rasteirinha.

"Olhem o que eu tive que comprar, gente", disse a esposa de Zezé entre risos. "Eu fui fazer um trabalho e decidimos dar uma 'andadinha' no shopping. A meninas fizeram uma troca aqui na loja e eu pensei em botar uma rasteirinha, porque não aguento. Achei essa e já vou trocar. Meu Deus, que bênção", brincou Graciele ao colocar o par de sapatos sem salto.

Em outro story do Instagram, a influenciadora colocou uma música para brincar sobre a situação. Na canção, uma criança canta sobre ter falhado: "A verdade é que não sou tão forte como pensava", dizia a letra.

Graciele Lacerda mostra perrengue no shopping (Foto: Reprodução/Instagram)

Embora Clara seja a primeira filha da apresentadora, o marido, Zezé Di Camargo, já é pai de três filhos, fruto do casamento dele com Zilu Godoy. A família é composta pela cantora Wanessa Camargo, pela influencer Camilla Camargo e por Igor Camargo, que tem uma vida mais discreta do que a das irmãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Chá revelação de Clara se torna "casamento" dos pais

Para revelar que estavam à espera de uma menina, Zezé e Graciele realizaram uma festa para amigos e familiares, além de uma love transmitida aos fãs pelas redes sociais do chá revelação.

Para além da surpresa do gênero da bebê, Graciele também se chocou com o que o marido havia preparado sem que ela soubesse, um casamento "improvisado". Com a união matrimonial, Graciele confessou aos seguidores que ainda está confusa sobre a ordem e quais sobrenomes do marido entrarão no seu nome completo.