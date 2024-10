Grávida, Graciele Lacerda exibe barriguinha durante treino na academia

Na 26ª semana, Graciele Lacerda que está grávida pela primeira vez, mostrou a evolução de Clara, do relacionamento com Zezé di Camargo

Nesta segunda-feira, 07, Graciele Lacerda aproveitou a tarde para se exercitar na academia. A influenciadora, que espera a primeira filha com Zezé di Camargo, deixou a barriguinha à mostra no conjunto fitness e mostrou o resultado do treino.

"Clarinha já tá bem grandinha. A barriga tá bem estufadinha, mas bora treinar! Vamos ver se alivia tudo, o exercício físico acaba ajudando a eliminar tudo", disse a empresária, que recentemente completou 26 semanas de gestação.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que apesar de o sertanejo já ser pai de Wanessa, de 41 anos, Camilla, de 38, e Igor, de 30, esta é a primeira gestação de Graciele e ela vem usando suas redes sociais para dividir novos relatos sobre sua gestação e contou que voltou a sentir enjoo matinal.

"Bom dia para quem voltou a ter enjoo matinal. Gente, acordei vomitando pela misericórdia de Deus, já fui duas vezes. Quando eu estava na cama, deitada, fui acordando e de repente minha boca encheu d'água, aí começou a vir a sensação. Falei: 'Não é possível'. Fui correndo para o banheiro, mas é aquilo que não sai nada", disse ela nos stories do Instagram.

E acrescentou: "Mas eu não sabia que o enjoo voltava. Sempre ouço falar que algumas mulheres enjoam até os três meses, enquanto outras têm enjoo durante a gravidez toda. Eu comecei a enjoar depois dos três meses. Não sei se está voltando ou se foi só hoje, mas vamos ver. Posso falar uma coisa? Até esse enjoo que a gente sente é gostoso. É um sinal de que está tudo bem. É tudo gostoso", confessou ela.

Graciele Lacerda ganha declaração de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda resolveu não deixar os seus 44 anos passar em branco fez uma comemoração especial para celebrar a data completada na última quinta-feira, 03. À espera de Clara, a influenciadora reuniu os mais íntimos em casa para uma celebração.

Casada com Zezé Di Camargo, a influenciadora ganhou uma declaração marido em vídeo postado nas redes sociai e beijos apaixonados do sertanejo. "Amo você e nossa Clara. Parabéns, meu amor", escreveu o sertanejo.