Grávida, Graciele Lacerda festeja 44 anos e ganha declaração de Zezé Di Camargo

'Amo você e nossa Clara', se declarou; À espera de sua primeira filha, Graciele Lacerda fez uma comemoração intimista no sábado, 05

Grávida da primeira filha, Graciele Lacerda resolveu não deixar os seus 44 anos passar em branco fez uma comemoração especial para celebrar a data completada na última quinta-feira, 03. À espera de Clara, a influenciadora reuniu os mais íntimos em casa para uma celebração.

Casada com Zezé Di Camargo, a influenciadora ganhou uma declaração marido em vídeo postado nas redes sociai e beijos apaixonados do sertanejo. "Amo você e nossa Clara. Parabéns, meu amor", escreveu o sertanejo.

Foto: Reprodução / Instagram

No dia do aniversário, a influenciadora compartilhou um ensaio gestante e descreveu a emoção da primeira gravidez. Na legenda, a esposa do cantor sertanejo afirmou que a gravidez é seu maior presente: “Hoje é o meu aniversário e nos últimos 6 anos, nessa data, eu apenas pedia a Deus que tivesse o privilégio de gerar uma vida”, a influenciadora digital relembrou as dificuldades para engravidar.

Sintoma da gravidez

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais para dividir novos relatos sobre sua gestação. Ela está à espera de sua primeira filha, Clara Camargo, com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo e contou que voltou a sentir enjoo matinal.

"Bom dia para quem voltou a ter enjoo matinal. Gente, acordei vomitando pela misericórdia de Deus, já fui duas vezes. Quando eu estava na cama, deitada, fui acordando e de repente minha boca encheu d'água, aí começou a vir a sensação. Falei: 'Não é possível'. Fui correndo para o banheiro, mas é aquilo que não sai nada", disse ela nos stories do Instagram.

E, acrescentou: "Agora, levantei e desci, vim pegar um limão para fazer meu shot e corri para o banheiro de novo. Nossa Senhora! Gente, é uma dor, que não sai nada, só dói. Mas ainda não botei o Vonau [remédio para enjoo] na boca. Vou fazer meu shot e aí se eu vir que vai voltar antes de comer alguma coisa, vou tentar botar o Vonau na boca".

"Mas eu não sabia que o enjoo voltava. Sempre ouço falar que algumas mulheres enjoam até os três meses, enquanto outras têm enjoo durante a gravidez toda. Eu comecei a enjoar depois dos três meses. Não sei se está voltando ou se foi só hoje, mas vamos ver. Posso falar uma coisa? Até esse enjoo que a gente sente é gostoso. É um sinal de que está tudo bem. É tudo gostoso", confessou ela, feliz com a gestação.