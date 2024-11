Em entrevista, Tom Brady desabafou sobre os erros que já cometeu com seus filhos com Gisele Bündchen, confessando inspiração na criação dos pais

Em recente entrevista à Fortune Magazine, Tom Brady compartilhou suas reflexões sobre os desafios da paternidade. O ex-jogador de futebol americano, que é pai de três filhos – Jack, de 17 anos, fruto do relacionamento com Bridget Moynahan, e Benjamin Rein, de 14, e Vivian Lake, de 11, do casamento com a modelo Gisele Bündchen – fez um desabafo sincero sobre os erros cometidos na criação dos filhos.

Durante uma palestra, Brady foi questionado sobre sua experiência como pai e não hesitou em ser transparente. Ele afirmou que a paternidade é uma das responsabilidades mais difíceis que já enfrentou e reconheceu que, em alguns momentos, acabou "estragando" seus filhos ao tomar decisões erradas na criação deles.

“Todos os pais na sala sabem que ser pai é provavelmente o trabalho mais difícil que todos nós temos, e nós estragamos muito. E eu estraguei muito como pai”, confessou o atleta, que ganrantiu não ser um “goat” - melhor de todos os tempos - da paternidade. Tom também ressaltou que, mesmo com as dificuldades, se esforça para ser “consistente”, “confiável”, além de apoiar as escolhas das crianças.

Ainda durante o bate-papo, o famoso relembrou como seus pais o criaram. “A bênção que meus pais me deram foi quando eu era aquele garoto que era um quarterback reserva em um time de calouros, eles nunca disseram: ‘Cara, não faça isso. É difícil. Vamos fazer algo diferente’. Eles meio que disseram: ‘Quer saber?…’. E esse é provavelmente o meu estilo parental”, disse ele sobre se inspirar nos pais.

Na sequência, Brady enfatizou que oferece total apoio ao filho mais velho, que pretende seguir carreira no futebol americano, e também ressaltou seu apoio aos outros filhos, enquanto enfrentam os desafios de crescer sob os holofotes da fama. “Vou estar lá para apoiá-los, e estarei aprendendo ao longo do caminho ali mesmo com eles”, finalizou.

Vale lembrar que Gisele Bündchen e Tom Brady anunciaram a separação no final de 2022. Embora tenha sido discreta sobre o divórcio, a modelo compartilhou em algumas ocasiões que enfrentou um período muito difícil. Agora, Gisele espera seu primeiro filho com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

