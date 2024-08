Graciele revela data de chá revelação do primeiro filho com Zezé Di Camargo

Tá chegando! À espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda contou quando o casal descobrirá o sexo do bebê

À espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda não esconde a ansiedade para descobrir o sexo do bebê. Após revelar alguns detalhes do chá revelação intimista, a companheira do cantor sertanejo contou aos seguidores a data do evento tão aguardado.

Em seus stories no Instagram, Graciele explicou que já faria a prova final do vestido escolhido para a ocasião especial. Além disso, ela também contou que receberá seus familiares nos próximos dias.

Bastante alegre, a influenciadora disse que o chá revelação acontecerá neste fim de semana. Sem compartilhar muitos detalhes, ela explicou que prefere manter algumas informações em segredo, uma vez que existem pessoas que desejam o mal.

"Hoje eu chego em São Paulo e já vou direto provar meu vestido do chá, que já este fim de semana. Eu não queria falar muito porque a gente fica meio traumatizado. É tanta maldade", declarou a noiva de Zezé Di Camargo. O cantor, inclusive, reservou o fim de semana exclusivamente para o evento familiar.

"No sábado e no domingo, o 'Mô' não tem show por causa do evento. A agenda foi fechada. No sábado, minha família já começa a chegar. Vai ser muito gostoso. Todo mundo ansioso para saber se é menino ou menina", disse Graciele Lacerda. "Acho que no momento da revelação a gente vai fazer um 'ao vivo'", completou ela.

Graciele Lacerda fala de mudanças no corpo durante gravidez

Graciele Lacerda compartilhou com seguidores um breve relato sobre as mudanças que ocorreram no corpo desde o anúncio da gravidez, fruto do relacionamento de anos com Zezé Di Camargo, nesta terça-feira (20). A esposa do sertanejo, que é mãe de primeira viagem, contou surpresa que a barriga cresceu bastante nos últimos tempos.

Nas imagens compartilhadas junto do relato, Graciele mostrou um dos looks que ainda servem nela. Para comparecer em um evento, a nova mamãe apostou em um vestido curtinho na cor bege, com muitas franjas e brilhos. Além do vestuário, ela investiu em uma maquiagem impactante com batom vermelho e brincos desconstruídos; confira mais detalhes!