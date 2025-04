Fernanda Paes Leme manda 'alerta' para Carol Peixinho e Thiaguinho

Após saber da gravidez de Carol Peixinho e Thiaguinho, Fernanda Paes Leme manda recado para o casal sobre o que pode acontecer com a casa deles; veja

A apresentadora Fernanda Paes Leme mandou um recado para os mais novos papais do ano, Carol Peixinho e Thiaguinho. Após saber que eles estão esperando seu primeiro bebê, a famosa, que é mãe de Pilar, enviou um alerta para eles.

Nesta quinta-feira, 03, a atriz postou em seus stories uma foto que mandou para o casal. Fernanda Paes Leme então exibiu a herdeira brincando na sala de casa. O local além da decoração ainda contou com os novos itens: brinquedos, cercadinho e outros objetos da bebê.

Foi então que a apresentadora resolveu avisar os futuros papais do que poderá acontecer com a sala da residência deles. "Bom dia! Mandei essa foto para o papai do ano, Thiaguinho, pra mostrar como vai virar uma das salas da casa dele e da mamãe gata, Carol Peixinho", revelou como é seu lar atualmente com a presença de Pilar.

No último domingo, 30, o Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram que estão esperando seu primeiro filho. "Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", escreveram na publicação.

