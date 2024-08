Gracyanne Barbosa faz revelação sobre admirador secreto: 'Não esperava'

Gracyanne Barbosa, que recebeu presentes luxuosos após anunciar divórcio de Belo, revelou que descobriu a identidade de admirador secreto

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa aproveitou um tempo livre na noite de terça-feira, 20, para bater um papo descontraído com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a musa fitness recordou o episódio em que recebeu alguns presentes luxuosos de um admirador secreto.

O assunto veio à tona após um internauta perguntar se Gracy tinha descoberto quem enviou as surpresas. Na época, logo após a separação do cantor Belo e durante uma viagem a São Paulo, ela ganhou flores e joias de forma anônima em lugares que frequentava.

Agora, a ex-esposa do pagodeiro revelou que soube a identidade da pessoa, ou melhor, das pessoas, que a presentearam meses atrás. "Acabou que aconteceram tantas coisas que esqueci de compartilhar com vocês. No fim, eram duas pessoas diferentes", iniciou ela.

"Uma pessoa que eu já conhecia, não esperava, mas já conhecia... Já tinha passado pela minha vida. E uma outra pessoa que eu só conhecia pelo Instagram, internet, pelas redes sociais, e não esperava... E era uma mulher. Uma loucura", completou Gracyanne Barbosa, sem mais detalhes.

Vale lembrar que a influenciadora está solteira desde abril deste ano, quando confirmou publicamente o fim de seu casamento com Belo. Apesar do término, o ex-casal seguiu morando juntos na mesma casa até pouco tempo.

Recentemente, Gracyanne revelou que, apesar da aproximação com Belo, nunca existiu qualquer tentativa de reconciliação entre os dois. Além disso, a famosa contou que estava de mudança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa fala sobre seus cachorros após separação

Em agosto deste ano, Gracyanne Barbosa recorreu às redes sociais para contar aos seguidores como seus cachorros estão reagindo à sua separação de Belo. A musa fitness aproveitou para esclarecer a situação, especialmente agora que está se mudando para São Paulo. Vale lembrar que o ex-casal compartilha a guarda de sete pets; confira mais detalhes!