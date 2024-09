Gracyanne Barbosa reage à foto de Virginia Fonseca exibindo o corpo após parto

Musa fitness, Gracyanne Barbosa, e outras celebridades ficam impressionadas e reagem à barriga trincada de Virginia Fonseca após o parto

Na última segunda-feira, 24, Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao revelar como está sua barriga apenas algumas semanas após dar à luz ao terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo. Nos comentários da publicação, Gracyanne Barbosa e outras celebridades não pouparam elogios para o corpo da influenciadora digital.

Conhecida por seu estilo de vida saudável, Gracyanne viu o clique da apresentadora com a barriga sarada e fez questão de opinar publicamente: “Maravilhosa”, disse. Além da musa fitness, Virginia também recebeu elogios de diversas celebridades: "Passa a receita, mulher", escreveu Mirela Janis. "Não é possível, Virgínia", comentou Jade Seba.

Além dos comentários das celebridades, Virginia também recebeu elogios de familiares. Zé Felipe deixou emojis de carinhas apaixonadas. Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa exaltou a cunhada: "Plena”. Poliana Rocha deixou um elogio discreto: “Linda”. “Bom Vi, se quiser ter mais uma cinco estamos prontas viu????”, brincou Rafaella Fonseca.

Vale lembrar que Virgínia Fonseca é mãe de três crianças: Maria Alice, de 3 anos; Maria Flor, de quase 2 anos; e José Leonardo, que nasceu há apenas 2 semanas, frutos do relacionamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital tem compartilhado detalhes sobre sua experiência com a maternidade com a chegada do novo membro da família.

“Como fica o coração? Minha vida toda resumida em uma foto!!!! Peço a Deus que abençoe a vida de vocês sempre e que sejam sempre vocês 3 juntos. É lindo ver esse amor puro e genuíno. Obrigada Deus pelos meus filhos e pela minha família”, Virginia legendou uma publicação em que os três herdeiros aparecem posando juntos.

