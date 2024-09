Gracyanne Barbosa reflete sobre chegar aos 40 anos: 'Não me preocupo tanto com a idade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gracyanne Barbosa abre o coração ao falar sobre ligação com a família e como encara a chegada dos 40 anos

Empresária, musa fitness, atriz e influenciadora, a trajetória de Gracyanne Barbosa é a prova de que a carioca, que iniciou a carreira como dançarina de axé, é multifacetada. Completando 40 anos nesta sexta-feira, 20, a famosa não tem dúvidas que a conquista da maturidade e a experiência lhe trouxeram paz para entender os desafios que a vida provoca. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala como lida com as cobranças enquanto mulher, ligação familiar e o carinho dos fãs.

"Fazer 40 anos é, sem dúvida, um marco importante. Refletir muito sobre isso e sinto que é uma fase de grande transformação, em que a maturidade e a experiência me permitem enxergar a vida de uma forma mais clara e tranquila", diz.

Gracy completa dizendo que, apesar de ser uma pessoa ligada ao visual, pensa mesmo é em construir uma vida de realizações pessoais. "Não me preocupo tanto com a idade em si, mas com a qualidade de vida e o que ainda quero conquistar. É um momento de celebrar tudo o que já vivi, mas também de continuar com foco nos meus objetivos. Uma fase de gratidão por tudo que já conquistei e todas as oportunidades que estou vivenciando agora".

Marcada por sua imagem forte e empoderada, Gracyanne confessa que por muito tempo se deixou afetar pelas cobranças e julgamentos das pessoas a seu respeito, mas com o passar do tempo entendeu como deveria encarar os comentários alheios, sem se deixar influenciar negativamente.

"Acho que essa cobrança sempre existiu e, em algum momento, senti, sim, essa pressão. Mas hoje vejo isso de forma diferente. Aprendi a lidar com as expectativas e a entender que o mais importante é estar bem comigo mesma. A força que as pessoas veem em mim vem de dentro, e acho que essa é a verdadeira essência do empoderamento: se conhecer, se respeitar e seguir o que você acredita, sem se prender ao que os outros esperam", declara.

Leia também: Gracyanne Barbosa faz revelação sobre sua vida amorosa após rumores

Recentemente, a influenciadora emocionou durante o programa Chega Mais, do SBT, onde recebeu uma homenagem dos familiares. Para a morena, estar conectada com suas raízes é essencial para ela se manter equilibrada e focada no seus objetivos, que acabam se tornando objetivo de todos aquela que ama. "Eu dou muito valor à minha família, e faço questão de manter esses laços fortes, mesmo com a correria do dia a dia".

"Sempre que posso, estou em contato com eles, seja pessoalmente ou por mensagens e chamadas. Minhas raízes são a base de tudo o que sou hoje, e manter essa conexão é fundamental para me sentir equilibrada e com os pés no chão. Eles são o motivo de eu me dedicar ainda mais", declara.

Com mais de 11 milhões de fãs apenas no Instagram, Gracyanne se tornou referência no mundo fitness, o qual se dedica diariamente a treinos pesados dentro e fora da academia. Segundo a famosa, é sempre uma satisfação ver seu nome como inspiração para as pessoas. "Receber esse carinho dos fãs é uma das melhores partes do meu trabalho. Saber que inspiro as pessoas a cuidar da saúde, a buscar uma vida melhor, é extremamente gratificante", finaliza.