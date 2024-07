Graciele Lacerda desabafa sobre pressão para engravidar: "É muito cruel"

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, usou seu perfil no Instagram para compartilhar um desabafo sobre as cobranças para engravidar

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou um desabafo sobre as cobranças para engravidar. Ela, que espera seu primeiro filho, disse nos stories do Instagram que se sentiu pressionada por pessoas próximas e pelo público para expandir sua família.

"Recebi muita cobrança nesse período, apesar de esconder de todo mundo [as tentativas de engravidar], dos amigos e de pessoas algumas pessoas próximas que ficavam me perguntando 'quando você vai voltar a tentar?'. Eu ficava: 'ah, não sei, estou pensando'. Recebia muita cobrança também aqui na rede social. Muitas pessoas me perguntando, e muitas mensagens pesadas, [falando] 'você não engravida por causa disso'", relatou.

Em seguida, ela afirmou que não se deve pressionar as tentantes. "Cara, não cobra essas pessoas. Se vocês souberem de alguém que está tentando engravidar, passando por esse processo... vocês não têm noção do tanto que é cruel para mulher. É muito cruel você passar por todo o processo, tomando tantos hormônios, passando por várias situações, mexe muito com a pessoa. E as tentativas frustrantes, né? Eu tive sete vezes. Seis vezes foram tentativas frustrantes", relembrou.

Graciele defendeu ainda que isso pode ser prejudicial. "Cobram para o bem, por desejo, por torcer te ver grávida. Mas também tem as pessoas maldosas... já é cruel demais pra ela [tentante] passar por esse processo. Por isso que muitas mulheres desistem, porque não é fácil. Então, vamos ter mais empatia pelas pessoas", pediu.

Graciele Lacerda compartilha momento tenso da gestação

Recentemente, Graciele compartilhou um momento tenso que está enfrentando no primeito trimestre de gestação. Após alguns dias da grande revelação, a influenciadora contou nesta quarta-feira, 17, que acordou passando mal.

"A pessoa acordou e veio correndo pro banheiro pra ó: 'pluf', comecei meu dia assim, acordei enjoada e vim correndo, mas é engraçado que não sai nada, só sai líquido, mas é uma força, de eu chorar, eu choro, porque dói e é uma força que você faz e não sai nada, sai um líquido amarelo e depois passa tipo, já tô ótima", disse ela.