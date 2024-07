Graciele Lacerda passa mal e compartilha momento tenso da gestação

No terceiro mês de gestação, Graciele Lacerda passa mal e detalha situação difícil que está enfrentando; veja o que ela disse

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou um momento tenso que está enfrentando no primeito trimestre de gestação. Após alguns dias da grande revelação, a influenciadora contou nesta quarta-feira, 17, que acordou passando mal.

Até então, a empresária do ramo da saúde havia dito que não estava se sentindo enjoada, contudo, isso mudou. Segundo a amada do sertanejo, agora, ela está despertando e vomitando algumas vezes. Após ter enfrentado o momento tenso no banheiro, a jornalista detalhou como está se sentindo.

"A pessoa acordou e veio correndo pro banheiro pra ó: 'pluf', comecei meu dia assim, acordei enjoada e vim correndo, mas é engraçado que não sai nada, só sai líquido, mas é uma força, de eu chorar, eu choro, porque dói e é uma força que você faz e não sai nada, sai um líquido amarelo e depois passa tipo, já tô ótima", disse ela.

Em seguida, a grávida comentou sobre estar enfrentando um momento novo na gestação. "Pra quem não tava enjoando nada até o terceiro mês, agora dei pra acordar as vezes de manhã enjoada, mas enfim, bora lá", disse.

Nos últimos dias, Graciele Lacerda abriu uma caixinha de perguntas para matar a curiosidade dos fãs sobre a gravidez. A famosa então relembrou a época que não queria ter filhos e explicou o motivo de ter adiado seu sonho. A influenciadora ainda revelou qual foi a reação de Zezé ao saber que estava grávida após várias tentativas e tratamento de anos para conseguir um bebê.

A noiva do cantor também compartilhou que o médico sabe qual é o sexo do bebê desde quando foi implantar o óvulo fecundado, mas que ela só saberá no chá revelação. Depois disso, a jornalista contou os nomes que são opções para eles.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.