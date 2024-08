Gloria Pires faz suas apostas para remake de Vale Tudo: ‘Vai ser um desafio pra eles’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, atriz Gloria Pires, a Maria de Fátima de Vale Tudo, opina sobre a relevância da trama na cultura popular brasileira

O remake de Vale Tudo chega às telinhas em 2025. A novela de Gilberto Braga (1945-2021), escrita com Aguinaldo Silva (81) e Leonor Bassères, ganhará nova versão, agora conduzida por Manuela Dias (47). Exibida em 1988 na TV Globo, conquistou o título de 'Melhor Novela de Todos os Tempos'. E quem reforça essa tese é a atriz Gloria Pires (60), que deu vida a inescrupulosa Maria de Fátima na trama. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela opina sobre a relevância da obra na cultura popular brasileira e faz suas apostas: “Vai ser um desafio para eles”.

A história do folhetim acompanha a jornada de antagonismo entre mãe e filha, a íntegra Raquel Accioli (Regina Duarte) e Maria de Fátima, e aborda assuntos bastante atuais, mesmo 36 anos depois. “Naquela época, quando o Gilberto trouxe a ideia de falar sobre essa coisa do País, onde as pessoas acham normal dar o jeitinho, já era uma situação normal naquela época. E por isso foi tão incrível quando a novela veio, porque ninguém falava disso. E claro que a novela era incrível, porque tinha aquelas personagens todas. Trazer tudo aquilo para um veículo hiper popular, comunicar aquela ideia para tanta gente de classes sociais diferentes (...) Foi uma novela que para mim nenhuma outra se equipara”, diz Gloria.

E continua: “Acho que foi um grande momento de realização. Gilberto Braga na sua melhor fase, Agnaldo Silva, Leonor Bassères, Dennis Carvalho, nosso diretor, uma equipe maravilhosa. Considero uma novela irretocável. Não é fácil, 247 capítulos, as coisas que se enfrentam durante esse ano que se faz uma novela, as coisas da vida real que precisam ser ajustadas para a novela não parar, então acho que aquela novela beira a perfeição”.

Sobre o remake, Gloria garante que não tem nenhuma informação. "Não sei nada da novela, não sei nada do que eles vão fazer. Até porque tem que ser uma novela nova, né? Porque ela foi uma novela tão assistida. Não pode ter quem matou o Odete Roitman, né? De novo (risos). Mas assim, o panorama político está praticamente a mesma coisa. Talvez não político, mas social. Essa discrepância social, né? Problemas que não foram solucionados até hoje. Acho que vai ser um desafio pra eles. Vai ser desafiador pra eles”, finaliza a veterana.

O elenco do remake, com direção artística de Paulo Silvestrini, ainda não foi confirmado. A primeira versão da história contou com grandes nomes da teledramaturgia, como Renata Sorrah, Antonio Fagundes, Beatriz Segall e Cássio Gabus Mendes. Até o momento, a trama não possui previsão de estreia na Globo.

ASSISTA O TRECHO DA ENTREVISTA: