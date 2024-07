Manuela Dias comenta desafio em remake de 'Vale Tudo': 'Um dos maiores'

Sucesso dos anos 1980, a novela 'Vale Tudo' ganhará um remake adaptado por Manuela Dias e retornará às telinhas em 2025

Manuela Dias agitou a web na noite de terça-feira, 23, ao confirmar oficialmente o remake de 'Vale Tudo' na TV Globo! Exibida originalmente entre 1988 e 1989, a novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, ganhará uma nova versão e retornará às telinhas em 2025 com adaptação da autora.

Em seu Instagram oficial, Manuela celebrou a novidade e não escondeu o quanto está alegre e ansiosa com o novo desafio em sua carreira profissional. "Entrei na Globo como roteirista aos 19 anos. De lá pra cá, são 28 anos de muito aprendizado sobre TV, sobre contar histórias e também sobre quem eu sou. Na Globo, eu me formei em cinema, virei mãe, realizei o sonho de fazer novela", iniciou ela na legenda.

"Agora enfrento um dos maiores desafios da minha vida, ser a autora da novela dos 60 anos de Globo, quando eu mesma comemorarei 30 anos de casa. VALE TUDO é para muitos - e para mim - o ícone maior do gênero. Está para as novelas, como Édipo Rei está pras tragédias", continuou a autora de novelas.

Em seguida, após ressaltar a importância da obra de sucesso para a teledramaturgia brasileira, Manuela Dias comentou sobre o mistério que parou o país no final dos anos 1980: Quem matou Odete Roitman?

Na trama original, Odete, personagem interpretada por Beatriz Segall (1926-2018), foi assassinada por Leila, vivida por Cássia Kis. O mistério, inclusive, só foi revelado no último capítulo do folhetim.

"E agora lá vou eu… sempre grata a toda direção da TV Globo que apostou em mim pra essa tarefa fantástica!!! Feliz de contar com o maravilhoso @paulo.silvestrini nessa jornada. Aberta às parcerias, a ser transformada pelo processo e ansiosa pra escolher… Quem matou Odete Roitman!", finalizou Manuela.

Aguinaldo Silva descarta falar de Vale Tudo

No final de 1989, uma pergunta parou o Brasil: Quem matou Odete Roitman? Não é segredo para ninguém que a TV Globo está planejando o remake de Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. A nova versão parece que está decolando e alguns nomes já começaram a ser cotados.

O único autor vivo de Vale Tudo é Aguinaldo Silva (80), e ele foi procurado pela CARAS Brasil em março deste ano para falar do remake. Apesar disso, Silva comenta que prefere não opinar sobre a nova versão: "Já que sou o único autor [vivo] da novela e não fui consultado, prefiro ser apenas um futuro espectador".

Na época, de acordo com informações divulgadas pela Coluna Play, do Jornal O Globo, as atrizes Natália do Vale (71) e Malu Galli (52) eram cotadas para interpretar Odete Roitman, vilã eternizada por Beatriz Segall (1926-2018). Aguinaldo Silva comenta que não quer opinar sobre quem deve interpretar a personagem.