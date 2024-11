Gisele Bündchen queria manter gravidez em segredo, diz fonte

Fonte revelou como Gisele Bündchen está se sentindo após a notícia da gravidez vir à tona e contou que a modelo queria manter a informação em segredo

Recentemente, Gisele Bündchen confirmou que está grávida do namorado Joaquim Valente. A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do seu antigo casamento com Tom Brady.

Uma fonte revelou à revista People como a famosa está se sentindo após a notícia vir à tona e contou que Gisele pretendia manter a informação em segredo.

“Ela está animada para abraçar este novo capítulo abertamente, embora quisesse manter isso em segredo o máximo que pudesse, fazer isso estava começando a ser um desafio”, disse o informante.

Em seguida, a fonte contou que a modelo segue a sua rotina saudável durante a gestação. "Ela recebeu muitas mensagens positivas e felicitações. Gisele se sente bem e continua pilates e outros exercícios que ajudarão no parto também. Ela sempre cuidou muito bem de si mesma, além disso ela come de forma saudável e medita também”.

Primeira aparição

Recentemente, Gisele Bündchen fez sua primeira aparição nas redes sociais após anunciar a gravidez com o namorado, Joaquim Valente. Apesar de não mencionar diretamente a chegada de seu terceiro filho, a modelo mostrou que estava aproveitando com sua família enquanto celebrava uma tradição americana, o Halloween.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Gisele compartilhou uma foto da porta de uma casa decorada para o Halloween, sem revelar se era sua residência. Na imagem, a modelo mostrou enfeites com desenhos de gatinhos pretos e teias de aranha, além de um pote de doces para as crianças brincarem de 'Gostosuras ou Travessuras’.

"Feliz Halloween", Gisele escreveu, sem mencionar se passou a data acompanhada dos dois herdeiros mais velhos. Vale mencionar que a modelo é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11 anos, frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem se separou após 13 anos de casamento em 2022.

