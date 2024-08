Giovanna Ewbank conta motivo de ir à festa sem Bruno Gagliasso

Nos preparativos para a festa de 50 anos de Preta Gil, Giovanna Ewbank contou aos seguidores o motivo de ir sem o marido no evento

Há poucas horas do início da festa de 50 anos de Preta Gil, Giovanna Ewbank contou aos seguidores que estava se preparando para o evento e revelou que desta vez não irá acompanhada do marido, Bruno Gagliasso. Segundo a artista, ela vai sozinha para representar a família e contou o motivo por trás da ausência.

"Ganhei um 'vale-night' do Bruno, acredita? Ele está em uma viagem a trabalho e, como é o aniversário da Preta, eu vou lá representar o casal. Eu estou começando a me arrumar. Tenho três opções de roupas que pensei em ir e eu pensei em deixar vocês escolherem. Espero que vocês escolham a que eu mais quero", brincou a artista, indecisa sobre qual look usar no aniversário.

Mais cedo, o marido da artista mostrou que estava no rancho da família, composta pelo casal e os três filhos: Titi, Bless e Zyan, conhecido como Rancho D'Montanha. O artista foi acompanhado de uma equipe para realizar uma produção por lá, sobre a qual não entrou em detalhes.

Preta Gil revela detalhes sobre a festa de 50 anos

Ansiosa para receber amigos e familiares na comemoração dos 50 anos de vida, Preta Gil deu mais detalhes sobre o evento, nesta quinta-feira (8). A cantora se mostrou animada para ser divertir com as atrações musicais, que serão Ludmilla e Psirico, além dos DJs contratados para agitar a pista de dança.

Um dia antes, Preta também contou que receberá 700 convidados em uma casa de eventos na Zona Portuária do Rio de Janeiro e que não terá hora para a farra terminar: "Não são só amigos que ponho na lista. Coloco pessoas que também gosto e acho interessante. A partir das minhas festas também nascem amizades. A princípio, começa às 21h e está programada para acabar às 5h, mas não temos horas para terminar, não", pontuou ela.