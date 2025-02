Giovanna Ewbank expõe confusão de foto em família e implora: 'Por favor'

Em vídeo com Bruno Gagliasso e os filhos, Giovanna Ewbank expõe confusão ao tentar reunir a família para foto de fim de férias

A apresentadora Giovanna Ewbank divertiu ao compartilhar um momento da intimidade de sua família. Nesta terça-feira, 25, a famosa postou um vídeo com o marido, Bruno Gagliasso, e os três filhos, Titi, Bless e Zyan, para mostrar como é quando eles se reúnem para tentarem uma foto de todos juntos.

Com muita bagunça e desastre, os pais apareceram tentando posicionar os herdeiros para o registro do fim da viagem. Após inúmeras tentativas, eles conseguiram finalmente se posicionarem para o clique, mas, até isso, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tiveram um trabalhinho para conseguirem.

"Eu só queria fazer uma foto de “final de viagem”. POR FAVOR, digam que na família de vocês TAMBÉM É ASSIM? Diz…", disse a famosa sobre o momento. Nos comentários, os internautas se divertiram com o jeito de cada um da família. "O Bless pronto a todo momento, vocês são lindos demais", admiraram. "O Bless sempre pronto: coloca a mão no bolso, sorri e deu. O resto que se vire", brincaram sobre o garoto ser o mais calmo do trio.

Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três

Recentemente, Giovanna Ewbank foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta. "Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito", iniciou ela.

"As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", completou.

