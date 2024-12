Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três: 'Não é fácil'

Giovanna Ewbank respondeu algumas perguntas dos seguidores e fez um desabafo sincero sobre ser mãe de três filhos em fases tão diferentes

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Casada com Bruno Gagliasso, a famosa é mãe de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos.

Nesta terça-feira, 10, a apresentadora aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas. Giovanna foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta.

“Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito. As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", disse ela.

Por que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso venderam mansão?

A apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou um tempo livre na segunda-feira, 9, para abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram. E ela foi questionada sobre o motivo de ter decidido vender a mansão dela e do ator Bruno Gagliasso.

“Por que vocês mudaram de casa?”, quis saber uma internauta. “Eu achei que nunca fosse sair da minha antiga casa, porque eu realmente amava muito ela. Mas quando compramos ela, éramos só eu, Bruno e Títi", iniciou ela.

"A família foi crescendo, fomos reformando a casa pra fazer mais quartos e quando ela estava perfeita nós encontramos por acaso um terreno dos sonhos no meio da natureza. Decidimos que era ali que queríamos passar o resto das nossas vidas, então resolvemos vender a casa porque ano que vem começamos a construir a casa dos nossos sonhos”, concluiu a artusta.

Vale lembrar que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso venderam a mansão milionária em um bairro nobre do Rio de Janeiro. A propriedade, onde a apresentadora e o ator moravam com os três filhos, Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos, foi anunciada pelo valor de R$ 25 milhões em julho e foi vendida rapidamente.

