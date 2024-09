A atriz Giovanna Antonelli chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, ao compartilhar novas fotos de sua viagem a Santarém, no Pará

A atriz Giovanna Antonelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 12, ao compartilhar novas fotos de sua viagem a Santarém, no Pará. Nos registros postados no feed do Instagram, ela aparece usando um biquíni azul enquanto aproveita momentos de descanso.

Na legenda da publicação no Instagram, a atriz compartilhou sobre os dias de conexão e autoconhecimento vividos durante a viagem e relembrou momentos especiais dos passeios pela região. "Tem lugares que não são apenas destinos, mas refúgios para a alma", iniciou.

E continuou: "Tive o privilégio de me hospedar num cantinho especial, onde cada detalhe parecia pensado para acolher, reconectar e inspirar. Energia que transcende o físico, e toca o coração. Cada amanhecer, era um ensinamento da natureza com a simplicidade que o silêncio têm pra nos ensinar".

"Pessoas que nos recebem com carinho, cuidado, cheiro de café fresco… Experiência que não se esquece. Sou grata pela hospitalidade e por cada momento vivido. Não foram apenas dias de descanso, mas de reconexão comigo mesma e com o mundo ao meu redor. O que levamos dessas experiências vai além da bagagem", completou.

"São memórias, aprendizados e uma nova forma de enxergar a vida. De coração, obrigada. E que minha arvore plantada aqui dê muitos frutas e continue fazendo parte da história!", finalizou.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Perfeição! Obrigada por transmitir essa paz maravilhosa para todos nós! Influencer que chama né?", disse uma. "Que coisa mais linda!! Foi extremamente incrível acompanhar seu tempo em Santarém", falou outra. "Tão linda que deveria ser usada como elogio "nossa, vc tá tão Giovanna Antonelli hoje", elogiou mais uma admiradora.

